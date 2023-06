A fila andou? Duda Nagle posa ao lado de loira e amigos comemoram: "Lindo casal"

Duda Nagle posa ao lado de loira; amigos se referiram aos dois como um casal; será?

Recém-separado de Sabrina Sato, o ator Duda Nagle deixou os fãs com uma pulga atrás da orelha nesta final de semana ao surgir acompanhado. É que ele apareceu ao lado da arquiteta Camila Klein em uma foto com um sorrisão no rosto. O clique foi publicado pela profissional.

"E aqui estamos", disse ela na legenda da foto. No clique, a especialista em decoração aparece com um look todo prateado em um evento noturno. Só que o que acabou chamando a atenção não foi a foto em si, mas os comentários dos amigos.

É que eles deixaram várias mensagens com elogios e se referiram aos dois como um "casal". "Belo casal", comentou um. "Muitas felicidades para vocês", comentou outro. "Que felicidade, aproveitem muito", escreveu outro.

Camila Klein também é colunista de uma revista de decoração conceituada. Ela é seguida por mais de 350 mil fãs que acompanham em detalhes a sua vida profissional. Veja abaixo algumas fotos da profissional:

A apresentadora e influenciadora digital Sabrina Sato (42) decidiu abrir seu coração para falar sobre como está vivendo sua vida de solteira. A famosa terminou seu relacionamento com Duda Nagle depois de sete anos de união, e falou sobre o momento de maturidade e de autoconhecimento.

“Querendo ou não a gente acaba amadurecendo e a saída é você se conhecer mais, se amar mais, acreditar mais em você e fazer companhia para você, para sua filha e para a sua família. Então, acho que estou em um momento de me descobrir (...)”, contou a apresentadora, em uma entrevista para o TV Fama, que vai ao ar ainda nesta quarta-feira, 31.