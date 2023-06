Arquiteta se revolta com Duda Nagle após rumores de romance: "Falta de caráter"

Arquiteta se revolta e deixa mensagem bem direta nas redes sociais; veja

A arquiteta Camila Klein fez críticas pesadas contra Duda Nagle em uma publicação nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 29. Essa é a primeira vez que ela se pronuncia após as declarações do ator sobre os boatos envolvendo os dois.

“Realmente, a imaturidade e falta de caráter quando o assunto é mentir, me faz sentir pena do Duda Nagle”, disse ela em um desabafo corajoso. “Estava bem sumido das mídias e, do nada, agora o nome resolveu reaparecer (risos)”.

Arquiteta renomada, ela classificou a fala do ator como "petulante" e disse que não pode ser classificada como uma fã. “Ainda tem a petulância de dizer que sou fã, sendo que nunca o vi na TV. Oh, dó”, disparou.

Também nas redes sociais, Camila Klein fez outras revelações. “Conversamos muito mais do que dois minutos. Falamos sobre as filhas, e trocamos Instagram. A festa estava cheia e nos perdemos depois”, contou a arquiteta. Quando questionada se rolou um flerte durante a conversa Camila disparou: “Ele é gato. E onde tem faísca, tem fogo. Deixa a vida correr, né?”, disparou ela.

Duda Nagle nega boatos envolvendo arquiteta

Ao ser questionado sobre estar em um novo relacionamento após o fim do casamento com Sabrina Sato, com quem teve a filha Zoe, de quatro anos, o artista deu risada e logo contou a verdade sobre a ligação com a profissional.

"É apenas uma pessoa que pediu para tirar uma foto comigo. Nunca conversei mais de dois minutos. Não conheço ela",explicou Duda Nagle sobre a moça, que pediu para tirar a foto durante um evento no último sábado.

Camila Klein, de 43 anos, além de arquiteta renomada também é colunista de uma revista de decoração conceituada. Ela é seguida por mais de 350 mil fãs que acompanham em detalhes a sua vida profissional.