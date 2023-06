De look vazado, Sabrina Sato exibe bumbum sem roupa íntima: 'Maravilhosa'

Sem calcinha e sutiã, Sabrina Sato exibe corpaço turbinado em look vermelho ousado

A apresentadora Sabrina Sato parou tudo com mais um look arrasador. Nesta quarta-feira, 28, a famosa compartilhou fotos usando uma produção ousada e chamou muita atenção ao cobrir apenas o necessário.

Nos cliques, a mãe de Zoe, filha dela com Duda Nagle, apareceu fazendo várias poses ao vestir um macacão vermelho todo vazado e fez a temperatura subir ao colocar seu bumbum empinado para jogo. Aparentemente sem roupa íntima, a musa deu um show de beleza com sensualidade.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram impactados com os registros deslumbrantes da famosa. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Perfeita", definiram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 28, Sabrina Sato fez um post curioso após viralizar uma foto de Duda Nagle, seu ex, com uma mulher. A repercussão de um suposto namoro do ator após a separação deu o que falar nas redes sociais, inclusive, a arquiteta envolvida se revoltou com o pai de Zoe pela resposta que deu depois da foto viralizar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Duda Nagle fala sobre foto com arquiteta após imagem viralizar: 'Não conheço'

Uma foto de Duda Nagle com arquiteta Camila Klein está dando o que falar. Após a imagem viralizar e ter vários comentários "shippando" os dois, inclusive do pai da loira, o ator resolveu se pronunciar e esclareceu para o colunista Lucas Pasin quem seria a mulher.

Ao ser questionado sobre estar em um novo relacionamento após o fim do casamento com Sabrina Sato, com quem teve a filha Zoe, de quatro anos, o artista deu risada e logo contou a verdade sobre a ligação com a profissional.

"É apenas uma pessoa que pediu para tirar uma foto comigo. Nunca conversei mais de dois minutos. Não conheço ela", explicou Duda Nagle sobre a moça, que pediu para tirar a foto durante um evento no último sábado.

Camila Klein, de 43 anos, além de arquiteta renomada também é colunista de uma revista de decoração conceituada. Ela é seguida por mais de 350 mil fãs que acompanham em detalhes a sua vida profissional. Veja abaixo algumas fotos da profissional:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAMILA KLEIN | Arquiteta 🇧🇷 (@camilakleinarquiteta)