Antes de entrar no BBB, Vanessa Lopes passou por ano solitário: 'Bastante terapia'

Vanessa Lopes gerou preocupações dos internautas com sua saúde mental durante o confinamento no BBB 24

Vanessa Lopes (22) chamou a atenção da web com seu comportamento durante o confinamento no BBB 24 na última quinta-feira, 18, e gerou preocupações dos internautas com sua saúde mental. Antes de entrar para o programa, a dançarina falou sobre passar ano solitário em 2023 em entrevista à CARAS Brasil, na 3ª edição do prêmio TikTok Awards, em dezembro. Relembre depoimento da artista: "Bastante terapia".

"Ao mesmo tempo em que foi um ano conturbado com muito trabalho - que eu gosto, sou trabalhadora -, também foi um ano de muita calma. Acho que pude focar bastante no meu psicológico. Ficar um pouco sozinha para entender o que eu gosto e o que eu não gosto", declarou Vanessa Lopes durante entrevista à CARAS Brasil.

"Como vim de anos de muita correria com tudo o que aconteceu de viralizar, queria um ano da minha vida mais calminho, para eu pensar mais. Acho que esse foi o ano, consegui focar em esportes e fazer bastante terapia. Defino esse ano como um ano de gratidão, mas também calmo", completou a competidora do BBB 24 sobre o ano de 2023 e os cuidados com a saúde mental no período.

Leia também: BBB 24: Pais dizem que Vanessa Lopes 'não passa mão para macho'

Na última quinta-feira, 18, Vanessa Lopes chamou a atenção da web ao chorar e desabafar com os colegas de confinamento após criar teorias sobre os participantes. "Eu tenho medo da cultura do cancelamento. Eu não sei se vocês são atores ou não, vocês me colocaram em uma situação que eu já vivi três anos", declarou a sister.