Ana Maria Braga revela quando pretende tirar férias: 'Junto com a família'

Em entrevista à imprensa, Ana Maria Braga celebrou a união da TV e internet, e ainda contou o segredo para manter sempre seu programa atual

oGrande apresentadora da televisão, Ana Maria Braga (74) esteve presente no TikTok Awards na noite desta terça-feira, 12. Em conversa com a imprensa, ela contou os planos para suas próximas férias e ainda refletiu sobre o sucesso de seu programa, o Mais Você, e como se manter atual na era digital.

"Férias só no ano que vem", começa Ana Maria Braga . "Natal vou passar trabalhando junto com a família". A apresentadora conta que costuma usar o TikTok, e que apoia a união da TV com a internet —prática que já chegou ao seu programa diário na Globo.

"O TikTok é o mundo de todo mundo, eu consumo. Tudo o que você quer fazer você acha, às vezes eu acho receitas, jeitos diferentes de fazer algo que eu não tinha pensado antes", diz. "Meu programa reproduz coisas que estão nas plataformas do mundo todo."

Ela explica que o quadro Feed da Ana, apresentado por Ju Massaoka, surgiu exatamente para proporcionar essa união das telinhas com a web. Sua equipe procura na internet tendências e vídeos virais, para que possam testar e mostrar o resultado para o público. "Se dá certo a gente conta, se não dá certo a gente conta."

Por fim, Ana Maria Braga assegura que o segredo do sucesso entre as gerações está na forma de falar, sempre levando informações para que todos entendam, independente da idade. "[O segredo] é gostar do que faz e falar a verdade. Parece difícil, mas não é. Falar a verdade é o caminho mais curto que você tem para qualquer lugar que você queira ir."

CONFIRA VÍDEO DE ANA MARIA BRAGA DURANTE O TIKTOK AWARDS: