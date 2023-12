Ana Maria Braga aposta na transparência e deixa a lingerie à mostra

A apresentadora Ana Maria Braga surpreende ao usar vestido preto todo transparente e aposta na sensualidade para noite de festa

A apresentadora Ana Maria Braga apostou na sensualidade ao escolher seu look para curtir um evento na noite desta terça-feira, 12. A estrela mostrou que investigou em um vestido preto todo transparente, que deixou em evidência a lingerie dela e suas joias brilhantes.

A musa posou com o look ousado enquanto se arrumava em seu closet antes de sair de casa e mostrou seu visual elegante. Para completar o visual, ela usou pulseiras brilhantes e vários colares de estilos diferentes, e ainda a maquiagem impecável.

Nos comentários do post, os fãs encheram a veterana de elogios. “Tá linda”, disse um seguidor. “Nossa rainha da TV”, afirmou outro. “Exuberante, maravilhosa. Amo essa mulher pelo simples fato dela ser humilde e carinhosa”, comentou mais um. “Que espetáculo”, comentou outro.

View this post on Instagram A post shared by Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga - Foto: Marcelo Sá Barretto e Léo Franco - Agnews

Ana Maria Braga - Foto: Marcelo Sá Barretto e Léo Franco - Agnews

Ana Maria Braga dá beijão no namorado

A apresentadora Ana Maria Braga foi flagrada em um momento romântico com seu namorado, Fábio Arruda. Um amigo dela, o jornalista Bruno Astuto, compartilhou uma foto da comunicadora dando um beijo apaixonado no amado durante a festa de aniversário dele.

Ana Maria é discreta em sua vida amorosa e quase não apareceu em público com o novo namorado. Porém, a foto dela trocando um beijo com o amado encantou os seus fãs.

Na legenda do post, Astuto falou sobre o casal apaixonado. "Que a nossa semana seja tão gostosa quanto um beijo apaixonado, uma paella fumegante e um monte de brigadeiros. Que dia maravilhoso foi esse de celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda, a delicadeza de sua alma, o aconchego do seu sorriso e seu amor pela minha rainha. Quem sabe um dia ele consiga me explicar o que é impedimento no futebol", afirmou.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fabio Arruda estão juntos há cerca de um ano. Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, apontou o início do romance. Ele é jornalista e já trabalhou como editor de imagens na Globo.