BBB 24: Ao vivo, Tadeu Schmidt comenta situação de Vanessa Lopes

No início do BBB 24, Tadeu Schmidt falou sobre o dia difícil de Vanessa Lopes

Logo no início do programa desta quinta-feira, 18, Tadeu Schmidt fez questão de comentar a situação de Vanessa Lopes dentro do Big Brother Brasil 24.

O apresentador disse que a influenciadora digital foi atendida pela psicóloga do programa.

"Os outros participantes ficaram preocupados, acolheram a Vanessa e tentaram acalmá-la", começou.

Tadeu reforçou que a TikToker já havia conversado com a profissional: "A Vanessa já tinha conversado com a nossa psicóloga ontem e a nossa equipe segue acompanhando tudo bem de perto".

Para finalizar, o comandante do reality tranquilizou dizendo que Vanessa permanece na disputa. "Agora há pouco a gente voltou a conversar com a Vanessa e ela segue no jogo, mas o dia foi difícil para ela", concluiu.