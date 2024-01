BBB 24: Aos prantos, Vanessa Lopes diz: ‘Tenho medo’

No BBB 24, a influencer Vanessa Lopes faz desabafo tocante sobre como se sente em relação à exposição no jogo: ‘Eu sou um alvo'

A influenciadora digital Vanessa Lopes chorou ao desabafar na casa do BBB 24, da Globo. Na tarde desta quinta-feira, 18, ela não segurou as lágrimas ao contar como se sente quando pensa na exposição na internet e o que pode acontecer fora do reality show.

A estrela contou que tem medo do cancelamento na internet. "Quando eu falo para vocês que eu não estou com medo, é porque eu tenho gente lá fora, igual vocês têm, gente. Eu tenho pai, mãe, irmã também, eu tenho família", disse ela.

E completou: "Eu só quero acreditar que as pessoas são boas, então eu entendo que eu sou um alvo porque eu tenho um peso lá fora, eu já sei que eu tenho um peso lá fora. Eu entrei sabendo disso por isso que eu tenho medo da cultura do linchamento e do cancelamento e toda vez que eu tive briga aqui, eu quis deixar claro isso".

Por fim, a morena declarou: "Eu tenho medo da cultura e do cancelamento, e vocês fizeram, eu não sei se vocês são atores ou não, vocês me colocaram em uma situação que eu já vivi três anos".

Deborah Secco dá opinião sobre Vanessa Lopes

A atriz Deborah Secco surpreendeu ao dar sua opinião sobre a participação de Vanessa Lopes no BBB 24, da Globo. Ela contou que acredita ser melhor a eliminação da sister para não impactar o jogo dos outros participantes.

Em posts no Twitter, Secco afirmou: "Vanessa Lopes tem q sair pra ontem!!! Ela precisa ser ajudada.. não consegue ter uma conversa sã com ninguém e no fim, todos são levados pra essa loucura".

Então, um seguidor concordou com a atriz e defendeu que Vanessa não deixa os outros participantes argumentarem nas discussões. Com isso, a atriz completou: "É sobre isso aqui que estou falando! Exatamente como penso! Ela é anti jogo e leva as pessoas pro mesmo caminho. O Bin tava muito certo e vendo as coisas com clareza… e agora??? O jogo ta parado na loucura dela. Não ta andando… ela vai atrapalhar o jogo de todo mundo".