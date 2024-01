BBB 24: Pais dizem que Vanessa Lopes 'não passa mão para macho'

Em entrevista com a TV CARAS, Alisson Ramalho e Lica Lopes, os pais de Vanessa Lopes, rebateram críticas que ela tem recebido no BBB 24

Vanessa Lopes (22) tem se tornado assunto no BBB 24 por suas relações e atitudes. Na casa, a tiktoker acabou se aliando a Nizam (32), sem saber que ele estava a enganando após ter afirmado que ela falava apenas se olhando no espelho.

Em conversa com a TV CARAS, os pais de Vanessa Lopes avaliaram a amizade dela com Nizam e também afirmaram que a filha "não passa a mão para macho " . Segundo Alisson (42) e Lica (44), a influenciadora não costuma se relacionar com homens como o brother.

"Essa narrativa está sendo construída, mas não vejo como uma narrativa que define a Vanessa. A gente sabe quem é a Vanessa, ela nunca passaria a mão [na cabeça] se ela soubesse de todos os fatos. Ela realmente não sabe", diz Lica.

"Ela nunca se relacionou com esse tipo de homem, os namorados dela são queridos até hoje. Ela é uma menina querida pelos ex-namorados, não porque ela passa a mão, mas porque eles são legais", completa a mãe, que ainda acrescenta que a filha tem muitas amigas mulheres e que não estaria ignorando as opiniões femininas da casa.

Quanto aos comentários maldosos que a filha tem recebido nas redes, Alisson assegura que já conversou muito com Vanessa sobre, antes mesmo de ela entrar no BBB. "Somos um pouco calejados nesse assunto, como já viemos de uma visibilidade a gente vai aprendendo."

"A opinião alheia não te define, não define quem você é ou sua vida. Conversamos muito disso com a Vanessa. A gente entende que uma pessoa que faz um comentário maldoso está falando muito mais dela, do que de quem ela está imaginando. Já imaginava que, não só ela, mas uma boa parte dos participantes teria uma enchurrada de crítica ali."

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DOS PAIS DE VANESSA LOPES, DO BBB, PARA A TV CARAS: