BBB24: Vanessa Lopes acredita estar confinada com atores e choca sisters

"Pode falar agora, entrega o jogo!", exclamou Vanessa Lopes ao questionar as sisters sobre teoria; ela acusou Beatriz e Alane de serem atrizes

Vanessa Lopes assustou Beatriz e Alane nesta quinta-feira, 18, ao acusar as sisters de serem "atrizes" colocadas no jogo. Ao longo dos últimos dias o comportamento da Tiktoker tem chamado atenção na web especialmente devido às teorias sobre o jogo criadas por ela. Na mais recente, Vanessa se convenceu de que teria sido confinada com um grupo de atores.

De acordo com a influencer, a produção teria escalado todo o resto da casa, como atores, que possuem características semelhantes às de pessoas próximas a Lopes, para enganá-la dentro da casa. Durante conversa com as participantes na sala da casa, a sister expôs sua hipótese e então colocou as colegas de confinamento contra a parede.

“Vocês são atores. Todos. Não é? Pode falar agora! Entrega o jogo", disparou ela. Alane, que ficou assustada, pediu que a sister respirasse, mas ela continuou insistindo na teoria. "Eu sei, vocês estão tentando me pagar de doida. Eu já tô entendendo isso aqui. Você me falou que você era atriz, você me falou que você era atriz”, disse ela, apontando para a dupla. "Não quer dizer que eu seja atriz na vida. A profissão é ser atriz”, argumentou Alane.

"Então, eu tenho que ser eu. Eu não tenho que ser o que os outros tão me pilhando para ser, vocês estão certos. Eu não vou apertar o botão, gente", comentou Lopes, referindo-se a um incidente mais cedo, quando expressou o desejo de apertar o botão de desistência do jogo. "Você tem que ser você", respondeu Beatriz. "Não, mas aqui eu não vou conseguir ser eu, porque eu já estou vendo uma culturazinha de cancelamento. Quando a gente tá sendo cancelada, a gente não tá sendo a gente. Não se preocupa comigo, não", rebateu ela.

Depois Vanessa voltou a questionou outros participantes sobre a teoria; confira

Bin Laden e Vanessa discutem: ‘Me deixa!’

Ainda nesta quinta Bin Laden e Vanessa discutem por causa das conversas sobre jogo e ela até indicou que eles podem se enfrentar no paredão.Tudo começou quando Bin contou que está chateado com Vanessa por causa de uma conversa que tiveram no dia anterior.