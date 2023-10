Recorde? Rachel Sheherazade ganha mais de 1 milhão de seguidores em um dia

Após expulsão de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade aumenta número de seguidores e é aclamada por internautas

Após ser expulsa de A Fazenda 15, nesta quinta-feira, 19, Rachel Sheherazade aumentou muito o número de seguidores em seu Instagram. Uma das favoritas pelo público, a jornalista causou comoção na web ao ser retirada do reality show da Record TV.

A ex-apresentadora do SBT foi expulsa após encostar a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma discussão, mas a atitude tomada pela emissora não agradou muita gente. Inclusive, Sonia Abrão, detonou o motivo da expulsão.

Na internet não foi diferente e uma forma de reação foi os telespectadores seguirem Rachel Sheherazade para demonstrar apoio. Até então, nenhum outro participante de A Fazenda conquistou mais de um milhão de seguidores em um dia, a jornalista está fazendo história.

Após sair do programa, a comunicadora, que bateu 3 milhões de seguidores, apareceu em sua rede social e postou um vídeo falando de sua situação. "Estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida e estou na companhia deles. Estou em paz. Estou bem”, falou ela.

Record TV exibe motivo para Rachel Sheherazade ter sido expulsa

Na noite desta quinta-feira, 19, a Record TV exibiu a cena que causou a expulsão de Rachel Sheherazade por ter feito uma atitude proibida em A Fazenda 15. Na edição ao vivo, a emissora revelou quando Rachel colocou a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma discussão.

A cena aconteceu na área de cuidados dos animais. Depois de brigarem durante toda a manhã, as duas gritavam uma com a outra quando Rachel tomou a atitude de colocar a mão no rosto de Jenny. Então, Lucas Souza entrou no meio delas para separá-las e evitar que a briga continuasse.

Ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu contou que o gesto de encostar no rosto foi a atitude que tirou Rachel do programa. "A Rachel quebrou uma regra do programa ao usar uma das mãos para tocar no rosto de Jenny. Rachel infelizmente está fora de A Fazenda 15. No domingo, ela vai estar no Hora do Faro para falar sobre tudo o que aconteceu”, disse ela.