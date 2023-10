Sonia Abrão alfineta motivo para Rachel Sheherazade ter sido expulsa: ‘Outro motivo’

Sonia Abrão levanta suspeitas sobre a expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar sua opinião sobre a notícia de que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, nesta quinta-feira, 19. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, a comunicadora levantou suspeitas sobre o motivo da expulsão.

Rachel deixou o reality show após uma discussão com Jenny Miranda e suspeitas de agressão. Porém, as imagens do momento da briga ainda não foram exibidas pela Record TV. Com isso, a apresentadora Sonia Abrão cogitou outro motivo para a saída da jornalista.

"Mas olha gente, tudo começou com a história da Jenny virar Fazendeira, Deus me livre, né? Aí o que acontece, ela resolve começar a se vingar da Rachel, colocar a Rachel pra cuidar das ovelhas. E a Rachel disse 'não vou, eu já cuidei pra caramba do lixo, estou toda roxa, não vou fazer esse tipo de coisa'. E aí começou a treta", disse ela.

Então, Sonia Abrão completou: "Teve uma hora que a coisa degringolou tanto que a Rachel falou pra Jenny: 'eu não tenho medo de você, eu não vou fazer e eu não tenho medo de você, eu não tenho medo nem de presidente da república', ela já tacou essa na cara. Eu acho que pode ter alguma coisa de opiniões de Rachel que tenha incomodado a emissora e aí aproveitaram o caso pra rifar a menina. Eu acho que é por aí, tem uma outra história por trás".

Cariúcha detona Sonia Abrão

A ex-A Fazenda Cariúcha perdeu a paciência com a apresentadora Sonia Abrão ao ver um comentário dela sobre sua participação no reality show da Record TV. Ela não gostou de ser citada pela comunicadora e apareceu nas redes sociais para rebater.

Nos stories do Instagram, ela reclamou da apresentadora. “Nossa, Sonia Abrão, eu te admirava tanto. Tá falando meu nome aí, nem no reality eu estou hoje. Falando que eu devia ser expulsa? Eu admirava tanto você. Eu só grito, nunca agredi ninguém, nunca toquei em ninguém, por isso não fui expulsa”, declarou.

Logo depois, ela completou: “Eu não agredi ninguém. Lave sua boca, Sonia Abrão, para falar meu nome. Eu te admirava como uma grande jornalista”.