Cariúcha detona Sonia Abrão após comentário na TV: ‘Eu te admirava’

Ex-A Fazenda Cariúcha rebate comentário de Sonia Abrão na TV ao fazer desabafo nas redes sociais: ‘Eu não agredi ninguém’

A ex-A Fazenda Cariúcha perdeu a paciência com a apresentadora Sonia Abrão ao ver um comentário dela sobre sua participação no reality show da Record TV. Ela não gostou de ser citada pela comunicadora e apareceu nas redes sociais para rebater.

Nos stories do Instagram, ela reclamou da apresentadora. “Nossa, Sonia Abrão, eu te admirava tanto. Tá falando meu nome aí, nem no reality eu estou hoje. Falando que eu devia ser expulsa? Eu admirava tanto você. Eu só grito, nunca agredi ninguém, nunca toquei em ninguém, por isso não fui expulsa”, declarou.

Logo depois, ela completou: “Eu não agredi ninguém. Lave sua boca, Sonia Abrão, para falar meu nome. Eu te admirava como uma grande jornalista”.

A declaração de Sonia Abrão foi feita no programa A Tarde É Sua, da RedeTV, no qual ela comentava sobre a expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15 e citou outras participantes da temporada que poderiam ter sido expulsas.

🚨VEJA: Cariúcha manda recado para Sônia Abraão: “Eu só grito, nunca agredi ninguém, nunca toquei em ninguém, por isso não fui expulsa (...) Lave sua boca, Sônia Abrão, para falar meu nome.” #AFazenda



pic.twitter.com/5ZvLgodKmU — CHOQUEI (@choquei) October 19, 2023

Cariúcha fala sobre a expulsão de Rachel

Nesta quinta-feira, 19, a ex-participante de 'A Fazenda 15', Cariúcha, usou as suas redes sociais para expressar seu choque diante da recente expulsão de sua antiga inimiga no reality rural, Rachel Sheherazade. A cantora não hesitou em expressar sua opinião sincera sobre a atitude da jornalista, que saiu do programa após agredir Jenny Miranda.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Cariúcha parou tudo o que estava fazendo para comentar a polêmica no reality: “Gente, como assim a Rachel foi expulsa? Eu tô sem acreditar! Ela agrediu a Jenny? Gente, eu estou chocada! Foi para agressão! Jesus!”, a cantora surgiu visivelmente transtornada com a notícia.

Na sequência, Cariúcha detonou a atitude de Rachel: “Gente, que absurdo! Houve agressão! Isso não pode! Você brigar, gritar, tudo bem, agora você agredir uma pessoa, não pode! Gente eu to chocada que houve agressão, calou a boca, botou a mão na boca, deu um tapa, né? Estão me falando aqui”, disse a cantora, que também tem desavenças com Jojo Todynho.

Para finalizar o vídeo, a eterna 'Garota da Laje', que ficou conhecida por conta da competição, lembrou uma das previsões para essa edição do reality rural: “Eu estou chocada, mas teve uma mãe de santo que falou que ia ter agressão e expulsão”, disse Cariucha, que foi a eliminada da terceira roça do programa na última quinta-feira, 12.