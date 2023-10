Cariúcha reage a expulsão de Rachel Sheherazade em 'A Fazenda 15: "Absurdo"

Ex-peoa Cariúcha surge indignada e dá opinião sincera sobre expulsão de sua antiga inimiga em ‘A Fazenda 15’, Rachel Sheherazade

Nesta quinta-feira, 19, a ex-participante de 'A Fazenda 15', Cariúcha, usou as suas redes sociais para expressar seu choque diante da recente expulsão de sua antiga inimiga no reality rural, Rachel Sheherazade. A cantora não hesitou em expressar sua opinião sincera sobre a atitude da jornalista, que saiu do programa após agredir Jenny Miranda.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Cariúcha parou tudo o que estava fazendo para comentar a polêmica no reality: “Gente, como assim a Rachel foi expulsa? Eu tô sem acreditar! Ela agrediu a Jenny? Gente, eu estou chocada! Foi para agressão! Jesus!”, a cantora surgiu visivelmente transtornada com a notícia.

Na sequência, Cariúcha detonou a atitude de Rachel: “Gente, que absurdo! Houve agressão! Isso não pode! Você brigar, gritar, tudo bem, agora você agredir uma pessoa, não pode! Gente eu to chocada que houve agressão, calou a boca, botou a mão na boca, deu um tapa, né? Estão me falando aqui”, disse a cantora, que também tem desavenças com Jojo Todynho.

Para finalizar o vídeo, a eterna 'Garota da Laje', que ficou conhecida por conta da competição, lembrou uma das previsões para essa edição do reality rural: “Eu estou chocada, mas teve uma mãe de santo que falou que ia ter agressão e expulsão”, disse Cariucha, que foi a eliminada da terceira roça do programa na última quinta-feira, 12.

Vale lembrar que a participação da artista no reality show foi marcada por desentendimentos com Rachel. Uma das discussões entre as peoas repercutiu durante bastante tempo. Na ocasião, a jornalista pediu para a cantora se distanciar para não cuspir nela. Mas a cantora afirmou que ela teria preconceito por ser uma mulher preta.

Rachel rebateu: "As doenças são transmitidas pelo sangue, pelo suor, pelo sêmen e também pela saliva. Sim, você pode transmitir doenças pela saliva também. Você não transmite doenças por ser preta ou favelada [...] Você poderia ser japonesa, europeia, indígena. Com a sua alma, você seria igualmente podre!”, disse a jornalista.

Record anuncia expulsão de Rachel Sheherazade:

A briga envolvendo Rachel Sheherazade e Jenny Miranda levou a produção de 'A Fazenda 15' a tomar uma decisão drástica! Além de cancelaram a roça desta quinta-feira, 19, eles convocaram a jornalista para uma conversa longe das câmeras. Jenny também foi chamada, mas foi liberada pelo programa logo em seguida.

Pouco tempo depois, a Record divulgou um comunicado para confirmar a expulsão de Rachel por colocar em risco a integridade física de Jenny. Durante a briga acalorada, que começou por conta das tarefas da casa, a jornalista colocou a mão no rosto da influenciadora; saiba todos os detalhes sobre a expulsão de Rachel.