Jojo Todynho avalia participação de Cariúcha em A Fazenda 15: ‘Acorda pra vida’

Jojo Todynho abre o jogo ao dar sua opinião sobre a presença de Cariúcha em A Fazenda 15

A funkeira Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores ao falar sobre a participação de Cariúcha em A Fazenda 15, da Record TV. Ela gravou vários stories no Instagram para dar a sua opinião sobre a presença da influencer no reality show e detonou o jogo da peoa.

Para começar, ela explicou a sua decisão de falar de Cariúcha publicamente. "Prometi que não ia falar nada, mas vou hablar mesmo pra que no dia que acontecer a tal roça da pessoa, eu não ser mais uma pra chutar cachorro morto, então vou mandar o papo reto aqui pra deixar registrado. A moça lá, a voz do povo, vulgo Cariúcha, vai sair e como exemplo pra todas as pessoas que acham que podem sobressair em cima dos outros com maldade, mentiras e que não vai dar nada", disse ela, e completou: "Mas a vida da volta. Às vezes o karma pode até demorar, mas às vezes pode vir de jatinho. Triste, não por ela, mas pela família. Tenho todos os meus erros mas meu maior medo é envergonhar minha família, meus amigos, quem está ao meu redor. Faço tudo pra que fiquem bem, resguardo ao máximo".

Então, ela falou sobre a presença da influencer no reality show. "Ela respinga no meio dos nossos. Ela fica aí como exemplo pra você pensar 2 vezes antes de ir pra podcast se meter em história que não lhe convém. Para não desmerecer a conquista dos outros. [...] Ela vai sair achando que tá por cima da carne seca, que tá com tudo, mas quando ela se der conta da realidade, que a ficha cair, ela vai ver como é na pele", comentou.

Logo em seguida, ela comentou sobre a personalidade de Cariúcha. "A Cariúcha foi pro reality para ser estereotipada com tudo que as pessoas gostam de dizer sobre a mulher preta. Que é favelada, sem conteúdo, tudo que é de ruim, eles querem envolver pessoas pretas. E a Cariúcha, burra, que me dá um ódio, foi pra reafirmar isso. Garota, acorda pra vida. Que você saia e recomece, porque todo mundo tem direito de fazer uma aula de letramento racial e aprender, porque você tem que aprender", contou.

Record TV vai fazer pronunciamento nesta quarta-feira, 4

A Record TV se pronunciou sobre o pedido dos internautas para uma possível expulsão de participantes que fizeram comentários ofensivos na madrugada desta quarta-feira, 4, durante a atração. Depois da votação da segunda roça da temporada, os participantes se envolveram em discussões e falas homofóbicas deram o que falar na internet. Tanto que fãs pediram a expulsão dos participantes envolvidos, como Yuri Meirelles, que disse um termo homofóbico.

De acordo com o colunista Leo Dias, a Record TV informou que vai se posicionar durante o programa ao vivo da noite desta quarta-feira, 4.“Assim como em todos os momentos de A Fazenda, a produção do reality está alerta e monitorando todo o comportamento dos participantes. No programa desta noite, ao vivo, haverá um posicionamento sobre os acontecimentos da madrugada diretamente para os peões. A Record TV esclarece que repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia”, informaram.