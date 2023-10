Expulsão? Record TV se pronuncia sobre atitude de participantes de A Fazenda 15

Após ofensas contra Lucas Souza na madrugada de A Fazenda 15, Record TV diz como irá agir

A Record TV se pronunciou sobre o pedido dos internautas para uma possível expulsão de participantes que fizeram comentários ofensivos na madrugada desta quarta-feira, 4, durante a atração. Depois da votação da segunda roça da temporada, os participantes se envolveram em discussões e falas homofóbicas deram o que falar na internet. Tanto que fãs pediram a expulsão dos participantes envolvidos, como Yuri Meirelles, que disse um termo homofóbico.

De acordo com o colunista Leo Dias, a Record TV informou que vai se posicionar durante o programa ao vivo da noite desta quarta-feira, 4. “Assim como em todos os momentos de A Fazenda, a produção do reality está alerta e monitorando todo o comportamento dos participantes. No programa desta noite, ao vivo, haverá um posicionamento sobre os acontecimentos da madrugada diretamente para os peões. A Record TV esclarece que repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia”, informaram.

Qual foi a confusão em A Fazenda 15?

Na madrugada desta quarta-feira, 4, Lucas Souza discutiu com o grupo rival e foi alvo de comentários preconceituosos. Ele discutiu com Tonzão, Laranjinha, Cariúcha e Yuri Meirelles. No meio da confusão, Yuri usou termo homofóbico ao falar sobre Lucas. Logo depois, Cariúcha também foi vista fazendo ofensas contra Lucas. Na internet, os fãs do reality show pediram a expulsão por causa dos termos preconceituosos.

Áudio vazado em A Fazenda 15

Alguns participantes de A Fazenda 15, da Record TV, entregaram que um áudio da produção do reality show vazou dentro da sede. Na madrugada do dia 2 de setembro, o peão Darlan Cunha, o Laranjinha, foi flagrado pelas câmeras enquanto contava para os amigos da baia sobre o que ouviu de pessoas da produção.

Ele contou que ouviu a equipe do programa reclamando do clima ameno entre os participantes. “Falou que precisa ter essa dinâmica hoje para audiência na segunda. A galera que gosta do barriga já ficou ‘o bagulho está fraco, o programa está fraco, precisa ter briga”, disse ele.

Então, ele ainda completou: “O pessoal aqui começou a falar sobre isso. Ontem mesmo como estava calmo, não teve barraco, teve punição, mas nano teve briga já estavam falando. Tem quem quer assistir treta todo dia, que ser polêmico”.