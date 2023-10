A Fazenda 15: Peões entregam áudio vazado da produção

Peões revelam o que ouviram em áudio vazado da produção dentro de A Fazenda: ‘Tá fraco’

Alguns participantes de A Fazenda 15, da Record TV, entregaram que um áudio da produção do reality show vazou dentro da sede. Na madrugada desta segunda-feira, 2, o peão Darlan Cunha, o Laranjinha, foi flagrado pelas câmeras enquanto contava para os amigos da baia sobre o que ouviu de pessoas da produção.

Ele contou que ouviu a equipe do programa reclamando do clima ameno entre os participantes. “Falou que precisa ter essa dinâmica hoje para audiência na segunda. A galera que gosta do barriga já ficou ‘o bagulho está fraco, o programa está fraco, precisa ter briga”, disse ele.

Então, ele ainda completou: “O pessoal aqui começou a falar sobre isso. Ontem mesmo como estava calmo, não teve barraco, teve punição, mas nano teve briga já estavam falando. Tem quem quer assistir treta todo dia, que ser polêmico”.

Punição em A Fazenda 15

A peoa Jaquelline Grohalski perdeu a paciência com os outros participantes de A Fazenda 15, da Record TV, após uma atividade na sede e tomou uma atitude radical que causou uma punição de 24 horas para todos. Tudo começou por causa de uma atividade na qual os participantes tiveram que dar vasos com flores para quem são amigos e vasos secos para quem não querem por perto. Jaquelline recebeu vários vasos secos e não gostou disso, já que acusou que isso aconteceu por causa de uma fofoca.

Com isso, ela decidiu criar uma punição caso não falassem a verdade. Jaquelline perguntou quem foi que criou uma fofoca sobre ela, mas ninguém se manifestou. Assim, ela agiu. A peoa tirou o microfone e começou a falar sem o acessório, o que é proibido pela produção. Desse modo, a produção deu uma punição para todos os participantes, que vão ficar 24 horas sem água.

Os outros participantes ficaram revoltados com a atitude de Jaquelline, mas ela não se importou. “Sabe por quê? Porque a pessoa levou a fofoca, então tem que falar. Agora eu quero mais é que se exploda”, afirmou ela.