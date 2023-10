Antes de ser expulsa, Rachel Sheherazade disse que colocou a mão no rosto de Jenny

Rachel Sheherazade contou como foi confusão com Jenny Miranda em A Fazenda 15 para André Gonçalves e Lucas Souza antes de ser expulsa

Antes de ser expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, Rachel Sheherazade contou detalhe sobre confusão com Jenny Miranda durante uma conversa com André Gonçalves e Lucas Souza. Depois da discussão, ela contou para os amigos que colocou a mão no rosto da peoa para que ela se afastasse.

"Eu tive que botar a mão aqui na cara, na boca dela assim. Ela não esperava que eu fizesse isso. Eu botei a mão para ela sair de perto de mim. Ela veio aqui, eu fiz isso. Eu não quero mais dirigir a palavra a essa mulher e muita gente aqui”, disse ela.

Mais cedo, a equipe de Rachel confirmou que ela foi expulsa do reality show, mas que ainda não tinham mais detalhes. "A produção da Rede Record acabou de informar que Rachel infelizmente foi expulsa da Fazenda 15. Ainda não temos maiores informações e assim que soubermos de tudo manteremos vocês informados”, escreveram.

Por sua vez, a produção de A Fazenda 15 comunicou a saída de Rachel do programa por meio de um comunicado exibido na sala da sede. A mensagem dizia que ela descumpriu uma regra do reality e que a roça da semana foi cancelada. “Atenção, peões: Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada conta a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet”, informaram.