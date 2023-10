Rachel Sheherazade aparece pela primeira vez após ser expulsa de A Fazenda: ‘Estou em paz’

Rachel Sheherazade grava vídeo inédito após ser expulsa de A Fazenda 15 e ir para sua casa: ‘Estou bem’

A jornalista Rachel Sheherazade surpreendeu seus fãs na noite desta quinta-feira, 19, ao aparecer em um vídeo inédito após ter sido expulsa de A Fazenda 15, da Record TV. Essa foi a primeira vez que ela apareceu depois de sair do confinamento no início da tarde.

Em suas redes sociais, a comunicadora contou que já está em casa e está bem ao lado de sua família. Ela disse que ainda não pode falar sobre o motivo para ter saído do programa por questões do seu contrato com a Record TV.

"Olá meus fãs, meus amigos, pessoas queridas que me acompanham nas redes sociais, eu estou gravando esse vídeo rapidinho para dizer a vocês que eu estou bem. Como todos sabem, eu saí de A Fazenda essa manhã. Estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida e estou na companhia deles. Estou em paz. Estou bem”, disse ela.

E completou: “Dentro em breve eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais, eu ainda não posso falar. Mas quero deixar vocês bem tranquilos. E quero, principalmente, agradecer. Agradecer a cada um de vocês pela empatia, pela defesa, pela solidariedade, pelas palavras de carinho, pelo apoio, pelo amor que vocês dedicaram a mim. Sem vocês, eu nada seria. Obrigada a cada um de vocês”.

Record TV exibe motivo para Rachel Sheherazade ter sido expulsa

Na noite desta quinta-feira, 19, a Record TV exibiu a cena que causou a expulsão de Rachel Sheherazade por ter feito uma atitude proibida em A Fazenda 15. Na edição ao vivo, a emissora revelou quando Rachel colocou a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma discussão.

A cena aconteceu na área de cuidados dos animais. Depois de brigarem durante toda a manhã, as duas gritavam uma com a outra quando Rachel tomou a atitude de colocar a mão no rosto de Jenny. Então, Lucas Souza entrou no meio delas para separá-las e evitar que a briga continuasse.

Ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu contou que o gesto de encostar no rosto foi a atitude que tirou Rachel do programa. "A Rachel quebrou uma regra do programa ao usar uma das mãos para tocar no rosto de Jenny. Rachel infelizmente está fora de A Fazenda 15. No domingo, ela vai estar no Hora do Faro para falar sobre tudo o que aconteceu”, disse ela.