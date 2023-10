A Fazenda: Simioni é arrastada no chão da casa após noitada

Gente! Simioni é flagrada sendo arrastada pelo chão para tomar banho após curtir todas na festa de A Fazenda 15

A peoa Kamila Simioni deu o que falar na madrugada deste sábado, 21, na casa de A Fazenda 15, da Record TV. Depois de ser alvo de pedidos de expulsão na internet por causa de um gesto com Radamés, ela voltou a citar assunto por causa de uma cena inesperada. Ela foi flagrada pelas câmeras enquanto era arrastada pelo chão da sede.

A cena aconteceu de madrugada. Simioni passou mal ao exagerar na bebida durante a festa e deitou no chão. Então, as amigas resolveram dar um banho nela. Para isso, elas precisaram arrastar a colega pelo chão da sede até chegar ao chuveiro.

Inclusive, as amigas a ajudaram a trocar de roupa e a colocaram para dormir na cama.

Simioni precisou ser arrastada para o banho, confiram a energia completamente caótica desse vídeo 👑🗣️#TeamSimioni#AFazenda#AFazenda15pic.twitter.com/TeUMzfKOUN — Kamila Simioni 👑 (@simioniofc) October 21, 2023

Após o encerramento da festa, os peões levaram Simi para dentro e a fizeram beber água 🗣️👑#TeamSimioni#AFazenda#AFazenda15pic.twitter.com/s25Jq8IeA3 — Kamila Simioni 👑 (@simioniofc) October 21, 2023

Equipe de Simioni sai em defesa da peoa

Os fãs do reality show A Fazenda 15, da Record TV, agitaram o Twitter durante a madrugada deste sábado, 21, com pedidos para que Kamila Simionifosse expulsa do programa após uma atitude contra Radamés na festa. Porém, a equipe dela saiu em defesa da peoa.

Tudo começou quando Simioni usou uma das tranças do seu figurino para atingir o rosto de Radamés enquanto estavam na festa. Então, os internautas viram o gesto dela como uma suposta agressão e pediram para ela ser expulsa. Assim, a equipe dela divulgou uma declaração para defender a peoa em seu Twitter.

"Enquanto a festa acontece em Itapecerica da Serra, o assunto mais comentado do momento na rede é uma solicitação de expulsão de Kamila Simioni. Gostaríamos, portanto, de reiterar que não configuram justas as tentativas da criação de enredos e distorção das narrativas para indagar expulsão a outros participantes. Passando para o lado, você poderá conferir que sequer houve contato físico", informaram.

E completaram: "REPETINDO: A produção está de olho a todo momento e tudo é observado. É inválido crer em narrativas de "x" e tentar colocar em "y", baseado em opiniões individuais. Saibam diferenciar opinião sobre o jogo e ataques direcionados e pessoais e, acima de tudo, joguem limpo! No mais, a nossa peoa está entregando tudo e mais um pouco nessa festa".