A Fazenda 15: Internautas pedem a expulsão de Simioni. Saiba o que aconteceu!

Gente! Simioni toma atitude inesperada durante a festa e os internautas pedem para ela ser expulsa. Saiba o motivo!

A peoa Kamila Simioni foi alvo de pedidos dos internautas para ser expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, após uma atitude inesperada durante a festa de sexta-feira, 20. Os fãs do reality show acusaram a influencer de ultrapassar os limites com Radamés e ela foi acusada de agressão. Entenda!

Durante a festa, Simioni pegou umas tranças de seu figurino e fez um movimento para acertar uma das tranças no rosto de Radamés. O movimento dela foi visto como proposital por alguns fãs, que começaram a acusá-la de agressão.

No momento do ocorrido, Radamés ficou com a expressão de confuso e Simioni saiu rindo do local. Com isso, os internautas sumiram a expressão Simioni Expulsa para os assuntos mais comentados durante a madrugada deste sábado, 21, no Twitter.

“Simioni tem que ser expulsa hoje de manhã”, disse um fã do programa. “Aí Carelli, Simioni expulsa. Ela não foi coagida, ela agrediu”, declarou outro. “Vamos fazer barulho, quero ver o que o Carelli vai fazer porque o que vale para um tem que valer para todos. Simioni expulsa”, escreveu mais um.

View this post on Instagram A post shared by Andréia Matos (@rainhamatos)

Expulsa, Rachel Sheherazade surge na web

A jornalista Rachel Sheherazade surgiu em um novo vídeo nas redes sociais após ter sido expulsa de A Fazenda 15, da Record TV. Depois de ter falado pela primeira vez direto de sua casa sobre sua saída do reality show, ela apareceu em um vídeo feito no camarim da emissora antes de gravar uma participação no programa Hora do Faro.

Nas imagens, ela contou que está com a agenda cheia de compromissos e está entendendo tudo o que aconteceu. "Oi, gente! Tudo bem? Não estou sumida, não. Estou aqui na Rede Record de televisão cumprindo uma agenda cheia de compromissos, ainda digerindo tudo o que aconteceu", contou.

E completou: "Vou atualizando vocês no meu passo a passo e do meu dia a dia, tá bom? Beijo no coração de todos. Obrigada".