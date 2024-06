Éder Militão e Tainá Castro comemoram título da Champions League lado a lado

Assumidos recentemente, Éder Militão e Tainá Castro posaram juntos após o Real Madrid conquistar a 15ª taça da Champions League; confira

No último sábado, 1, o Real Madrid conquistou a 15ª taça da Champions League! Para comemorar o título, o zagueiro Éder Militão posou ao lado da namorada, Tainá Castro, pouco tempo depois de assumir o romance.

Na foto, o casal estava no campo do Wembley, em Londres, ao lado de Rodinei (ex-Flamengo e atual Olympiacos) e sua esposa, Nina Aché. "Que semana abençoada… Campeões da Conference League e agora poder estar aqui realizando mais um sonho nosso e poder também prestigiar os amigos campeões da champions. Amiga @tataa.castro que seu sorriso nunca perca esse brilho", escreveu Nina na legenda.

Militão já havia publicado um registro com a amada na véspera do jogo, no qual ela aparece na arquibancada com o jogador de futebol e a família dele. Tainá foi casada com Léo Pereira, que namora atualmente Karoline Lima, ex de Éder.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nina Aché (@ninaache)

Éder Militão quebra o silêncio sobre briga com Karoline Lima

Após a influenciadora digital Karoline Lima vir a público criticar as atitudes do pai de sua filha, Éder Militão, o jogador de futebol decidiu quebrar seu silêncio sobre a briga com sua ex-noiva. Em entrevista ao Splash Uol, o atleta do Real Madrid contou que há muitas mentiras por trás de sua desavença.

Recentemente, Militão moveu uma ação contra Karoline, para que a influenciadora permita que a filha do ex-casal, Cecília, de 2 anos, possa viajar para a Espanha e assistir à final da Champions League, que acontecerá no primeiro dia de junho. Na entrevista, ele desmentiu especulações sobre essa ação que moveu na Justiça.

"Estão falando muitas mentiras por aí. Que entrei com o processo por ciúmes ou por qualquer outra coisa. Isso não é verdade. Eu só quero poder estar com a minha filha e ter a certeza que ela esteja sendo bem cuidada. É só a Cecilia que importa pra mim", disse o jogador.

O zagueiro ainda questionou as decisões de Karoline em estar barrando sua filha de visitar o pai. "Agora, ela diz que não vai deixar a Cecilia viajar sem uma babá que ela escolher, mas, foi ela que demitiu a babá antiga, que ela mesma tinha escolhido e cuidava da minha filha desde muito pequena", contou Éder. Saiba mais clicando aqui!