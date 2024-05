Éder Militão quebra o silêncio sobre briga com Karoline Lima: "Ela dificulta tudo"

Em meio de polêmicas com Karoline Lima, o jogador Éder Militão quebra o silêncio sobre a briga com a mãe de sua filha; confira!

Após a influenciadora digital Karoline Lima vir a público criticar as atitudes do pai de sua filha, Éder Militão, o jogador de futebol decidiu quebrar seu silêncio sobre a briga com sua ex-noiva. Em entrevista ao Splash Uol, o atleta do Real Madrid contou que há muitas mentiras por trás de sua desavença.

Recentemente, Militão moveu uma ação contra Karoline, para que a influenciadora permita que a filha do ex-casal, Cecília, de 2 anos, possa viajar para a Espanha e assistir à final da Champions League, que acontecerá no primeiro dia de junho. Na entrevista, ele desmentiu especulações sobre essa ação que moveu na Justiça.

"Estão falando muitas mentiras por aí. Que entrei com o processo por ciúmes ou por qualquer outra coisa. Isso não é verdade. Eu só quero poder estar com a minha filha e ter a certeza que ela esteja sendo bem cuidada. É só a Cecilia que importa pra mim", disse o jogador.

O zagueiro ainda questionou as decisões de Karoline em estar barrando sua filha de visitar o pai. "Agora, ela diz que não vai deixar a Cecilia viajar sem uma babá que ela escolher, mas, foi ela que demitiu a babá antiga, que ela mesma tinha escolhido e cuidava da minha filha desde muito pequena", contou Éder.

Militão também desabafou sobre a difícil convivência com sua ex-noiva e sobre as divergências nos cuidados com sua filha. "Já tentei conversar sobre várias alternativas e ela dificulta tudo. Não quer deixar nem os meus pais buscarem ela. Cecilia ama os avós. Qual pai aguentaria ficar tanto tempo longe da filha? Não posso esperar o tempo da Karoline de encontrar outra babá pra poder estar com a minha filha", confessou.

Após Karoline criticar as atitudes do ex-noivo de não aceitar a mudança de sua filha para o Rio de Janeiro, o jogador falou o motivo de não estar contente com essa decisão. "Sempre quis que minha filha morasse na mesma cidade do pai e da mãe (...) Já conversei com a Karoline várias vezes, pra dar condições dela morar aqui na Espanha com a Cecília, mas ela nunca quis. Respeitei, porque em São Paulo ela pelo menos tem a outra parte da família. Mas, mudar pro Rio de Janeiro assim, tão rápido, não foi o combinado. Vai mudar totalmente a rotina da minha filha", confessou.

Éder Militão disse que está cansado das brigas com Karoline Lima: "Tudo o que eu mais quero é resolver. Nunca quis entrar com processo, sempre tentei falar, conversar, mas não adiantou. Ela não cumpre o que é combinado e muda tudo da cabeça dela", desabafou.

Por fim, o atleta lamentou a dificuldade de trazer sua filha para acompanhar um momento muito importante de sua carreira. "Por que impedir que ela viva esse momento histórico com o pai? Construir uma memória que nunca vai se apagar. E é sempre assim. Aniversários, datas importantes pra minha família... Sempre é difícil", finalizou Militão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eder Gabriel Militao (@edermilitao)

Karoline Lima desabafa após atitude de Éder Militão

Na última sexta-feira, 24, Karoline Lima desabafou sobre a demissão de sua empregada doméstica por Éder Militão. Ela também expôs que o ex-noivo deixou de pagar pela professora de natação da filha do ex-casal, Cecília.

"Fale o que quiser sobre mim, invente o que você quiser sobre mim, que a gente vai se resolver na Justiça, mas agora não tente prejudicar uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que está aqui para ajudar, inclusive no momento que você não está", disse ela sobre a demissão nos Stories do Instagram.

Na sequência, ela esclareceu a situação para os internautas. "Essa pessoa que está aqui em casa foi contratada por Éder Militão para cuidar da Cecília, cuidar da alimentação, da organização do quarto dela, da limpeza, das roupas dela, tudo isso. Já que a Cecília está no Rio de Janeiro, ela também está no Rio de Janeiro para cuidar da Cecília, mas essa funcionária acabou de receber uma ligação do contador do pai da Cecília dizendo que ela estava demitida, simplesmente pelo fato de que ela está no Rio de Janeiro".

A influenciadora ainda confessou que não quer mais ficar calada, mas se manteve calma até o momento no intuito de não expor o jogador. "Acontece um monte de merda aqui, que eu não falo nada porque eu estava tentando preservar o que ainda resta da imagem dele. A professora de natação da Cecília estava sem receber, porque o bonitão falou que a gente estava no Rio de Janeiro, sendo que a professora de natação estava acompanhando a gente por aula online. Eu entro na piscina [com a Cecília]", disse ela.

Karoline também garantiu que não sabia que a professora não estava sendo paga, ficando revoltada quando soube da situação. "É sujo, é baixo e ele não está prejudicando uma pessoa só, que é a minha funcionária do lar. Ele está prejudicando a professora de natação, que é R$ 800,00. Acabei de saber que ela está sem receber, porque ele está com essa birra, porque a menina não está em São Paulo."

Ainda nos Stories, a influenciadora ressaltou que Éder Militão não pode esquecer de suas responsabilidades só por conta da mudança de Karoline. "Então quer dizer que se eu for morar na Arábia, em Fortaleza, na Argentina, ele deixa de ser pai da Cecília? Não é assim que funciona e ele vai ter que aceitar que se eu quiser mudar para o Rio de Janeiro, eu mudo amanhã", enfatizou.

