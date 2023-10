A Fazenda 15: Expulsão? Equipe de Simioni reage após pedido dos internautas

Equipe de Simioni fala pela primeira vez sobre os pedidos para a peoa ser expulsa após atitude em festa de A Fazenda 15

Os fãs do reality show A Fazenda 15, da Record TV, agitaram o Twitter durante a madrugada deste sábado, 21, com pedidos para que Kamila Simionifosse expulsa do programa após uma atitude contra Radamés na festa. Porém, a equipe dela saiu em defesa da peoa.

Tudo começou quando Simioni usou uma das tranças do seu figurino para atingir o rosto de Radamés enquanto estavam na festa. Então, os internautas viram o gesto dela como uma suposta agressão e pediram para ela ser expulsa. Assim, a equipe dela divulgou uma declaração para defender a peoa em seu Twitter.

"Enquanto a festa acontece em Itapecerica da Serra, o assunto mais comentado do momento na rede é uma solicitação de expulsão de Kamila Simioni. Gostaríamos, portanto, de reiterar que não configuram justas as tentativas da criação de enredos e distorção das narrativas para indagar expulsão a outros participantes. Passando para o lado, você poderá conferir que sequer houve contato físico", informaram.

E completaram: "REPETINDO: A produção está de olho a todo momento e tudo é observado. É inválido crer em narrativas de "x" e tentar colocar em "y", baseado em opiniões individuais. Saibam diferenciar opinião sobre o jogo e ataques direcionados e pessoais e, acima de tudo, joguem limpo! No mais, a nossa peoa está entregando tudo e mais um pouco nessa festa".

Boa noite, Similovers 👑



Enquanto a festa acontece em Itapecerica da Serra, o assunto mais comentado do momento na rede é uma solicitação de expulsão de Kamila Simioni. Gostaríamos, portanto, de reiterar que não configuram justas as tentativas da criação de enredos e distorção… pic.twitter.com/N2pkwCezqP — Kamila Simioni 👑 (@simioniofc) October 21, 2023

Boninho diz se vai chamar Rachel para o BBB 24

O diretor de TV Boninho abriu o jogo sobre a possibilidade de convidar ou não Rachel Sheherazade para integrar o elenco do BBB 24, da Globo. Ela foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, nesta semana e os fãs já querem que ela vá para outro reality show. Porém, isso não deve acontecer na Globo.

Em entrevista ao TV Fama, Boninho foi questionado se pensa em convidar Rachel para o Big Brother e ele negou. O repórter Gustavo Coruja perguntou: “Há uma grande torcida nas redes sociais para você chamar Rachel Sheherazade, que foi expulsa de A Fazenda, para o próximo Big Brother. Pode acontecer esse convite?”.

Então, o diretor foi categórico: “Lógico que não”. Vale lembrar que ele já falou em outras ocasiões que não chama participantes de outros reality shows para o BBB.