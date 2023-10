Rachel Sheherazade no BBB 24? Boninho abre o jogo sobre possibilidade convite

Vai ter convite?! Boninho rompe o silêncio após fãs cogitarem ida de Rachel Sheherazade para o BBB 24 após ser expulsa de A Fazenda 15

O diretor de TV Boninho abriu o jogo sobre a possibilidade de convidar ou não Rachel Sheherazade para integrar o elenco do BBB 24, da Globo. Ela foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, nesta semana e os fãs já querem que ela vá para outro reality show. Porém, isso não deve acontecer na Globo.

Em entrevista ao TV Fama, Boninho foi questionado se pensa em convidar Rachel para o Big Brother e ele negou. O repórter Gustavo Coruja perguntou: “Há uma grande torcida nas redes sociais para você chamar Rachel Sheherazade, que foi expulsa de A Fazenda, para o próximo Big Brother. Pode acontecer esse convite?”.

Então, o diretor foi categórico: “Lógico que não”. Vale lembrar que ele já falou em outras ocasiões que não chama participantes de outros reality shows para o BBB.

Boninho opina sobre saída de Rachel de A Fazenda

A expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15 está sendo bastante comentada pelos internautas até o diretor global Boninho, do BBB, resolveu dar sua opinião sobre o assunto. Após o acontecimento polêmico nesta quinta-feira, 19, o profissional de reality show levantou uma hipótese.

Segundo o marido de Ana Furtado, alguns participantes podem usar a própria regra do programa para ser eliminado para não precisar desistir por ele mesmo. Sem citar nomes, Boninho fez a reflexão sobre a atitude de fazer algo contra o regulamento para ser retirado do jogo pela produção.

"Algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem se pedir é uma delas. Será?", escreveu e jogou para os internautas o questionamento.

A expulsão de Rachel Sheherazade nesta quinta-feira, 19, aconteceu depois da jornalista encostar a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma discussão. Na rede social, a ex-apresentadora do SBT ganhou mais de um milhão de seguidores depois do episódio.