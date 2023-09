Ex-BBB Jaquelline se arrisca em mais um reality e é confirmada na Fazenda 15

A participante do BBB 18, Jaquelline Grohalski irá para mais um reality-show e foi confirmada na Fazenda 15

Nesta quinta-feira, 14, a lista de participantes da Fazenda 15 está sendo divulgada ao longo do dia. Após nomes como a jornalista Rachel Sheherazade e o ator André Gonçalves, o “Link Podcast” divulgou mais um nome que irá para o reality show.

A ex-BBB Jaquelline Grohalski irá se arriscar em mais um reality. Jaquelline participou do BBB 18 e foi a segunda eliminada da edição com 65, 25% dos votos. A edição coroou Gleci Damasceno como campeã do reality.

A ex-participante do reality show da Globo é biomédica e possui 2 milhões de seguidores em seu Instagram. Jaquelline é seguida por diversos ex-BBBs como a cantora Gabi Martins, do BBB 20, Pocah do BBB 21 e até Ricardo ‘Alface’ da edição deste ano do reality dirigido por Boninho.

“A Fazenda 15 está chegando e estou muito ansiosa para esse dia, quero conhecer todos os participantes logo mais. E é claro, me jogar nas provas, me dedicar muito aí dentro no jogo, porque estou entrando para jogar, para dar o meu melhor. Para conhecer um pouco mais alguns animais, cuidar, e principalmente trazer muita alegria para a casa de vocês”, anunciou Jaquelline no vídeo anunciando sua participação no programa apresentado por Adriane Galisteu.

Em seu Instagram, Jaquelline preparou um vídeo divertido para anunciar sua ida ao reality. No clipe, ela recebia uma notificação no celular com um convite para participar da Fazenda. A famosa ficava debatendo se deveria ir: “Cancelada eu já sou, sub eu já sou, mas é a Fazenda. Então senta aí, e assiste”.

“A Jaquecita voltou! 5 anos após participar da maior loucura de sua vida, a gata resolveu retornar para o jogo! Então, senta aí, e assiste, pois ela está vindo com sangue nos olhos (e ainda mais apimentada). E uma coisa é certa, o entretenimento está mais do que garantido dentro e fora do reality”, escreveram os administradores das redes sociais na postagem, que também foi postada em seu TikTok com mais de um milhão de seguidores

Mais nomes!

Outros nomes já foram confirmados para A Fazenda 15! O primeiro a ser anunciado foi Yuri Meirelles, modelo que ficou famoso ao participar de clipes da cantora Anitta.

A cantora Olivia Nobre, que é filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, também estará no reality da Record TV. E outro nome confirmado éSander Mecca, ex-integrante da boy band Twister, dona do hit “40 graus”.