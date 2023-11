A Fazenda: Nadja Pessoa volta a falar que é amiga de Jojo Todynho: “Sou próxima”

A peoa Nadja Pessoa voltou a falar na Fazenda 15 que tem proximidade com Jojo Todynho, apesar da cantora ter negado

Nesta quarta-feira, 22, o nome de Jojo Todynho foi citado mais uma vez na Fazenda 15. Após Cezar Black citar o nome da cantora durante uma brica com Lucas Souza, que é ex-marido de Jojo, agora foi a vez de Nadja Pessoa falar da famosa.

Em uma conversa com Kally Fonseca na cozinha, Nadja comentou que Lucas teria medo dela por conta de sua proximidade com Jojo. “Sabe por que ele não vem para cima de mim? Ele tem medo, porque eu sou próxima”, disparou a peoa.

“Medo que [ela] tenha me contado alguma coisa. Ele não vem porque ele tem medo, que eu sei de alguma coisa”, ainda disse Nadja para Kally que estava reclamando do comportamento recente de Lucas no programa.

Kally ainda reforçou o que foi dito por Cezar Black após a briga com Lucas, que o peão estaria fazendo um personagem e escondendo seu lado agressivo. “Chegou a um ponto que eu estava por aqui já. Muita encenação, aqui não é novela mexicana”, afirmou a cantora de forró. Nadja ainda disparou sobre Jojo: “Fico com pena dela lá fora”.

Por fim, as aliadas decidiram como se portar com o militar dentro do reality. “Parou”, declarou Kally. E Nadja concordou: “Não se fala mais dele, porque é isso que ele quer. Vou fazer igual ele fazia comigo: ‘não dá palco para ela, para ela não aparecer’. Ele fazia isso”.

Apesar das falas de Nadja para Kally, Jojo Todynho já havia afirmado em suas redes sociais que não é amiga da peoa atualmente. Em suas redes sociais, Jojo esclareceu o fim de seu relacionamento com Lucas e ainda mandou um recado para os peões que citam seu nome no reality.

“Nadja também querendo fazer VT, falando que é minha amiga. Não sou amiga de Nadja, entendeu? Já fui um dia, mas ela teve atitudes, coisas que ela fez e eu não gostei, e eu falei para ela. Todo mundo fazer VT”, declarou a artista na sequência de stories em que gravou contando toda a situação com Lucas.

Nadja aponta que Lucas não vai pra cima dela pois tem medo da peoa soltar algo, pois é próxima de sua ex-esposa Jojo. pic.twitter.com/hwPtFIq9Zb — Dantas (@Dantinhas) November 22, 2023

Mais cedo, Jojo disse que não é amiga de Nadja e falou que a peoa quer fazer VT dizendo que é sua amiga. pic.twitter.com/pkZMCGLcYV — Dantas (@Dantinhas) November 22, 2023

Eita!

E durante a formação da Roça ontem, Jojo Todynho foi citada mais uma vez. Para provocar o rival, Cezar Black declarou: Você tenta enganar o povo brasileiro. Você tinha dois sonhos: ser rico e ser famoso. Conseguiu. E por isso você se casou. O primeiro, o de ser famoso, você conseguiu se casando com Jojo Todynho”.

Após isso, Lucas surtou e começou a querer sair da dinâmica ao vivo. “Eu não vou mais participar desta roça, Dri [Adriane Galisteu]. Eu não mereço isso”, declarou. A apresentadora Adriane Galisteu teve que trocar os peões de lugar para apaziguar a situação.