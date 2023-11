A Fazenda 15: Briga de Cezar Black e Lucas Souza agita o dia na sede

Cezar Black e Lucas Souza se estranham e brigam aos gritos na sede de A Fazenda. Inclusive, as câmeras foram cortadas na transmissão ao vivo!

O clima ficou tenso entre Cezar Black e Lucas Souza em A Fazenda 15, da Record TV. Os dois começaram a brigar e discutir após uma atividade patrocinada na tarde desta segunda-feira, 20, e a emissora até cortou as câmeras da transmissão ao vivo.

A confusão começou após a vitória de um grupo na dinâmica. Cezar e Lucas trocaram alfinetadas até que a briga evoluiu para ofensas. “Hipocrisia”, disse Cezar. E Lucas respondeu: “Hipocrisia é você, você que é o hipócrita”. E o ex-BBB perguntou: “Vai colocar o dedo na minha cara?”. “Isso mesmo”, respondeu o ex-militar.

Então, a Record TV cortou a transmissão ao vivo pelo Playplus. Os rumores dizem que a equipe teria interferido na briga e ordenado que eles se afastassem. Logo depois, quando as imagens voltaram a ser exibidas, Black apareceu contando uma história do que teria acontecido na briga com Lucas.

Em uma conversa, Yuri Meirelles perguntou para Black se Lucas o agrediu, e ele contou o que teria acontecido. “Ele fez assim, alguém segurou ele, ele ia me dar um murro. Pegou de raspão. Pegou assim no rosto, meio que um tapa. Ele veio pra cima de mim várias vezes, falando que ia me quebrar na porrada. Cuspiu na minha cara! Ele veio para me dar um tapa, alguém veio para cima, segurou ele e, quando segurou, a mão dele pegou de raspão na minha cara”, afirmou.

Enquanto isso, Lucas apareceu chorando sozinho em uma área de natureza de A Fazenda.

Yuri: “Ele não te agrediu não né?”



Black: "Ele fez assim, alguém segurou ele, ele ia me dar um murro. Pegou de raspão. Pegou assim no rosto, meio que um tapa. [...] Ele veio pra cima de mim várias vezes, falando que ia me quebrar na porrada.”



Pegação de Cezar Black e Kally Fonseca

Quem estava assistindo ao reality A Fazenda 15 ficou surpreso. É que o ex-BBB Cézar Black e a cantora Kally Fonseca protagonizaram um momento "proibidão". Os dois foram parar debaixo do edredom.

Os dois ficaram na festa realizada na última sexta-feira, mas as imagens demoraram a ir ao ar. Após a comemoração, os dois dividiram a mesma cama e trocaram carícias e beijos. O público só ficou sabendo porque o enfermeiro se arrependeu.

"A Kally foi lá pra cama de madrugada e a gente acabou ficando. E eu tô mal", desabafou Cezar.