A Fazenda: Cezar Black abre o jogo sobre briga com Lucas Souza: “Humilhado”

Após confusão generalizada na Fazenda 15, causada por Cezar Black e Lucas Souza, o ex-BBB comentou sobre briga

Nesta segunda-feira, 20, uma confusão generalizada tomou conta da Fazenda 15. Tudo começou por conta de uma briga entre Cezar Black e Lucas Souza. O conflito contou com cuspe por parte de Lucas e Cezar citando o nome de Jojo Todynho, ex-esposa de Lucas.

Já nessa terça-feira, 21, Cezar comentou sobre a confusão da noite passada. Em conversa com Kally Fonseca, que pediu em namoro essa semana, na piscina, o ex-BBB desabafou sobre seu conflito com Lucas. “Nunca me senti tão humilhado em toda a minha vida. Menosprezado, como pessoa, como cidadão, como homem, nunca”, começou desabafando o participante do BBB 23.

“Chegou para mim cheio de arrogância aqui fora falando: ‘Te macetei dentro da dinâmica do Faro’. Com toda prepotência e arrogância, e a dinâmica do Faro foi quando eu dei a placa para ele falando que ele era um cara explosivo, e que ele tentava mostrar que não era, e ele é explosivo. Foi exatamente o que aconteceu ontem”, ainda detalhou Cezar sobre o início da briga.

O peão ainda disparou: “Por isso que eu quero ir para a Roça com ele. Eu não tenho medo dele. Não tenho medo de ser quem eu sou todos os dias aqui”. Ele ainda revelou o desejo de que o público julgue o embate entre os dois: “Agora [temos que levar], dentro de uma nova situação em que ele mostrou quem ele é e o que ele é capaz de fazer, para julgamento do público. Se o público gostar disso e for isso que o público queira, eu saio de cabeça erguida”.

O ex-BBB ainda comentou sobre a repercussão que a cuspida que Lucas deu em sua cara deve ter repercutido fora da sede: “Imagina minha família vendo uma cena dessa, meus pais. O cara cuspindo na minha cara, pelo amor de Deus”. E Kally concordou: “Se a gente que está aqui dentro fica horrorizado, imagina quem está vendo”.

Black sugere que sua família deve ter ficado espantada com o cuspe que ele recebeu na cara. Ele comenta que Lucas mostrou sua verdadeira face agressiva, pois essa é a sua essência: "Nunca me senti tão humilhado!" pic.twitter.com/sGTNnXVmY1 — Dantas (@Dantinhas) November 21, 2023

Black afirma que quer ir para Roça com Lucas para o público julgar o embate entre os dois.pic.twitter.com/8KeBaJHRrq — Dantas (@Dantinhas) November 21, 2023

Punição!

Além da briga entre os peões, que teve que ser parada por membros da produção que entraram na sede vestidos de preto, outros membros do programa causaram na confusão. A namorada de Lucas no reality, Jaquelline começou a quebrar cadeiras na cozinha.

Após a briga generalizada, Jaque foi informada pela produção que será punida por sua atitude. A punição não foi revelada ainda, mas será anunciada na noite dessa terça, durante a formação da Roça.