A Fazenda: Lucas Souza surta ao ter segredo exposto ao vivo: "Não mereço isso"

Lucas Souza surta ao ter segredo exposto; ele ficou transtornado e Adriane Galisteu precisou intervir

O ex-militar Lucas Souza "surtou" ao vivo durante o reality A Fazenda. O motivo? Ele ficou revoltado com as acusações realizadas por Cézar Black durante a roça. A situação foi ao ar na madrugada desta quarta-feira, 22.

“Você tenta enganar o povo brasileiro. Você tinha dois sonhos: ser rico e ser famoso. Conseguiu. E por isso você se casou. O primeiro, o de ser famoso, você conseguiu se casando com Jojo Todynho”, disse o ex-BBB.

Completamente transtornado, ele partiu pra cima do peão. “Você cala a sua boca!", gritou. Peões tentaram amenizar o climão, seguranças entraram na sede, mas nem isso foi capaz de acalmar o rapaz.

“Eu não vou mais participar desta roça, Dri [Adriane Galisteu]. Eu não mereço isso”, declarou. Preocupada com uma possível agressão, a apresentadora pediu para os participantes trocarem de lugar. O caso repercutiu muito nas redes sociais após o vídeo com o momento viralizar.

Veja:

Lucas se irritou com as falas de Black e se recusa a participar da #RoçaAFazenda 😬 pic.twitter.com/JIkMTHHGGW — A Fazenda (@afazendarecord) November 22, 2023

O motivo do fim do casamento entre Jojo Todynho e Lucas Souza

As novas polêmicas sobre o casamento entre Jojo Todynho e Lucas Souza vieram à tona após a tentativa dos internautas de lhe reaproximá-los. Em suas redes sociais, a famosa se mostrou bastante irritada sobre os comentários positivos sobre o ex-marido e decidiu revelar o real motivo do término de seu relacionamento.

"Parem de ficar me perturbando, meu casamento acabou com Lucas, poque peguei conversa de Lucas com homens e quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, se descontrolou, como ele ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet, eu fiquei com medo, falei: cara, como vou contar isso", revelou ela.