A Fazenda: Cariúcha e Simioni pensam em desistir do reality: “Sair correndo”

As participantes Cariúcha e Kamila Simioni pensaram em desistir de A Fazenda após saída de Nathalia Valente

Nesta sexta-feira, 29, a primeira eliminação de A Fazenda 15 , que aconteceu na noite desta quinta-feira, 28, já está tendo suas consequências no reality. As participantes Cariúcha e Kamila Simioni revelaram em conversa que estão pensando em desistir do reality.

Na noite de ontem, Nathalia Valente foi eliminada com 5,77% de votos do público para permanecer no programa. Quem se salvou a eliminação foi o ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, e a jornalista Rachel Sheherazade.

Logo nos primeiros dias da 15ª edição da Fazenda, Simioni e Sheherazade já tiveram um conflito. O motivo da briga teria sido uma fala que Rachel deu para a imprensa na pré-estreia do programa. "De tanto você falar de mim, a carapuça caiu. Vtzeira!”, disparou a jornalista para Simioni.

Ainda na noite de ontem, antes dos resultados da eliminação saírem, Sheherazade abriu o jogo e falou o que pensa sobre Cariúcha. Em seu discurso, a jornalista até citou o nome de campeã da Fazenda 12, Jojo Todynho, e que é “inimiga” da peoa.

“Mas acho que ela está montando um personagem, talvez ela queira ser uma Jojo Todynho dessa edição. Ela está muito longe e não chega aos pés de uma Jojo Todynho”, afirmou Rachel ao vivo no programa apresentado por Adriane Galisteu.

Já na manhã desta sexta-feira, após a saída da aliada Nathalia, e a permanência de Sherazade, Cariúcha e Simioni começaram a repensar a participação no reality-show. “Às vezes dá vontade de sair correndo”, começou Cariúcha. Então, a amante do cantor Tony Sallesconcordou: “Não estou com vontade de estar aqui mais não”. E a funkeira que se diz ser “o primeiro meme” apoiou: “Eu também amiga”.

Mas não parou por aí! Simioni chegou a ameaçar tocar o sino e pedir para sair do programa: “Com toda a sinceridade na hora que eu emb*cet*r , eu toco o sino e vou embora. Sem choro nem vela. Não vai mudar nada na minha vida, nada”. Cariúcha novamente concordou: “Verdade”.

Após isso, o ator Darlan Cunha,conhecido como Laranjinha por conta do seu papel em “Cidade dos Homens”, chegou na conversa. “Não vai tocar o sino não hein”, pediu para Simioni. E Cariúcha adicionou: “Não vai me deixar sozinha aqui não”.

“A primeira pancada é a que mais abala”, comentou Darlan sobre a saída de Nathalia. E a funkeira fez mais um apelo para Simioni: “Não vai me deixar sozinha aqui não, se não eu vou pirar”. Olhando para a empresária, Laranjinha garantiu: “Simioni não toca não”.

Por fim, Simioni revelou o motivo por trás do pensamento de desistir do reality: “Para quem tem filho pequeno, é muito difícil ficar aqui. Eu fico pensando, meu filho está com dois anos e cinco meses. Vamos supor que eu fique aqui dois, três meses, são dois, três meses da vidinha dele, sabe?”.

Cariucha falando que está com vontade de sair correndo. Simioni diz que não está com vontade de ficar ali mais não. #AFazendapic.twitter.com/xteCGjXEQt — Dantas (@Dantinhas) September 29, 2023

Simioni está pensando em desistir do programa porque está com saudades do filho pequeno. #AFazendapic.twitter.com/Q7kTSylTYB — Dantas (@Dantinhas) September 29, 2023

Reagiu!

Após se tornar a primeira eliminada da Fazenda 15, Nathalia Valente teve um baque de realidade. A influenciadora reagiu a prints de conversa publicadas por seu ex-namorado. Nas conversas, Nathalia prometia que não ia ficar com ninguém no reality. Mas, logo na primeira semana, a TikToker protagonizou um momento quente com o modelo Yuri Meirelles.

“Acho que ele está querendo graça, isso sim!”, afirmou Nathalia sobre a atitude do ex-namorado. Ela ainda comentou sobre o momento com Yuri, famoso por protagonizar clipes da cantora Anitta: "Não entrei com cabeça de ficar com ninguém, mas aí rolou! Não foi nem estratégia, nem carência, só aconteceu".