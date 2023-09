A Fazenda 15: Kamila Simioni já foi amante de cantor. Saiba mais

Saiba mais sobre Kamila Simioni, nova participante de A Fazenda 15 e já viveu affair com cantor famoso

A lista de participantes de A Fazenda 15, da Record TV, acaba de ganhar mais um nome confirmado! A influenciadora digital Kamila Simioni está no elenco da atração. O nome dela foi anunciado na tarde desta quinta-feira, 14, pelo colunista Leo Dias.

Kamila ficou conhecida em 2013 quando viveu um affair com o cantor Tony Salles enquanto Scheila Carvalho estava confinada no reality show A Fazenda. A traição foi divulgada na época e ele chegou a admitir. Porém, o assunto não abalou o casamento deles, que seguem juntos até hoje.

Hoje em dia, ela tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela também é empresária do ramo da beleza. Em sua vida pessoal, ela tem dois filhos.

Nas redes sociais, a equipe dela compartilhou um texto que ela deixou sobre a ida dela para o reality show. "Preparem-se para me acompanhar em A Fazenda mais famosa do Brasil. Estou pronta para encarar mais esse desafio e vocês sabem que nada passa despercebido, tenho certeza que será uma experiência inusitada e maravilhosa! Tenham em mente quem sou hoje, saibam que estou alinhada com o meu propósito, com os meus valores e torçam muitooooo muito por mim", disse ela.

E completou: "Deixei MUITO conteúdo pronto para vocês e é importante lembrar que a partir de agora uma equipe assume a gestão das minhas redes sociais. Vocês estarão sempre em contato com eles. Juntem-se e cuidem de tudo aqui fora. Conto com o apoio e carinho de sempre nessa nova etapa! Se Deus quiser até Dezembro, meus amores, com o prêmio em mãos".

Vale lembrar que A Fazenda 15 estreia no dia 19 de setembro, na Record TV, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu.