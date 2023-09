A Fazenda: Rachel Sheherazade causa polêmica ao citar o nome de Jojo Todynho

A jornalista Rachel Sheherazade causou discórdia na Fazenda 15 ao citar nome de Jojo Todynho para a “inimiga” da cantora

Nesta quinta-feira, 28, aconteceu a primeira eliminação da 15ª edição de A Fazenda. A influenciadora Nathalia Valente saiu com o título de primeira eliminada desta edição do reality. Porém, antes disso, muita discórdia já tinha acontecido no programa dirigido por Rodrigo Carelli.

Durante a roça que eliminaria Nathalia e deixaria Rachel Sheherazade no programa, a jornalista fez questão de deixar bem claro o que pensa da participante Cariúcha. A ex-âncora do Jorna do SBT e a funkeira famosa por ser um dos “primeiros memes” não se deram na casa, e uma desavença entre as duas foi criada já nos primeiros dias de reality.

“Algumas pessoas montam um certo personagem ao elas exageram o seu modo de ser. Eu acho que uma dessas pessoas é a Cariúcha. De tanto ela exagerar, ela acaba sendo muito inconveniente muitas vezes, uma pessoa que grita muito na casa, uma pessoa que não respeita o sono dos outros, inclusive de pessoas do próprio grupo, das próprias relações dela”, começou a comunicadora.

Rachel, ainda na roça aguardando o resultado da votação, continuou falando sobre a funkeira: “Reclamam que ela não respeita. Ela fala muito palavrão, ela faz umas brincadeiras muito pesadas na casa. Não acho bacana isso, não acho bacana para o público estar vendo isso. Acho que tem crianças, tem adolescentes assistindo e acho que ela exagera muito no jeito dela ser, talvez em busca de palco”.

Após dar exemplos de brigas de Cariúcha com outros integrantes do reality, Sheherazade soltou o nome de Jojo Todynho, campeã da Fazenda 12 e “inimiga” de Cariúcha: “Mas acho que ela está montando um personagem, talvez ela queira ser uma Jojo Todynho dessa edição. Ela está muito longe e não chega aos pés de uma Jojo Todynho”.

Vale lembrar que quem estava ao lado de Rachel na roça, e também não foi eliminado, era Lucas Souza, o ex-marido de Jojo e que também teve desavenças com Cariúcha dentro da sede de A Fazenda 15.

"Ela não chega ao pés de Jojo Todynho", diz Rachel sobre Cariúcha #EliminaçãoAFazenda 👀 pic.twitter.com/REzcmwgqFk — A Fazenda (@afazendarecord) September 29, 2023

Relembre a inimizade de Jojo e Cariúcha!

Tudo começou em 2017, quando Cariúcha acusou Jojo de ter sido a responsável por uma briga entre Anitta e Pabllo Vittar. Jojo afirmou que Pabllo estava em um grupo para falar mal de Anitta, o que Cariúcha negou.

O conflito entre as duas continua até hoje. Mais recentemente, Cariúcha criticou a atitude de Jojo de ter presenteado um novo namorado com um carro luxuoso. “Bom dia meus amores, a frase do dia é: 'não se compra amor, se conquista'. Você não é a boa? Cadê a boa? Hum, cadê a boa que tem que pagar macho pra ter, porque se não pagar macho, não tem macho. Elas dizem que elas são as boas, eu que sou a boa", disse.