A Fazenda 15: Darlan Cunha, o eterno Laranjinha, é confirmado em reality

Nesta quinta-feira, 14, os novos participantes do reality A Fazenda 15, da Record TV, que estreia na próxima terça-feira, 19, estão sendo divulgados. E o ator Darlan Cunha está confirmado no reality show!

O nome do artista, que ficou marcado por interpretar o personagem Laranjinha em 'Cidade dos Homens', ao lado de Douglas Silva, o Acerola, que participou do BBB 22, da Globo, foi divulgado pelo colunista Chico Barney, do UOL.

Darlan tem 35 anos, e marou gerações ao interpretar Filé no filme 'Cidade de Deus' e Laranjinha em 'Cidade dos Homens'. Ele também estrelou o filme 'Meu Tio Matou um Cara', dirigido por Jorge Furtado e com Lázaro Ramos no elenco, em 2004.

Na TV, Darlam atuou em 'Sete Pecados', 'Caminho das Índias' e 'Tempos Modernos', todas da TV Globo. Em 2018, 'Cidades dos Homens' voltou a ter novas temporadas, e o artista também retornou à série. Recentemente ele fez parte do elenco da série Impuros, do Star+, interpretando o personagem Chernobyl. Além dos papéis na TV, séries e no cinema, ele também decidiu se dedicar a música. Darlan mudou o visual, adotando dreadlocks e tatuagens, e lançou seu primeiro single, 'Motivação'.

Outros participantes confirmados

Além de Darlan, já estão confirmados no elenco de A Fazenda 15 o empresário e modelo Yuri Meirelles, o ex-Twister Sander Mecca, a jornalista Rachel Sheherazade, a maior surpresa do público do reality até agora, a cantora e filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, Lily Nobre, a cantora e compositora Kally Fonseca, a influenciadora digital Nathalia Valente, o ator André Gonçalves, o jogador de futebol Radamés Martins, a modelo e influencer Jaquelline Grohalski, a funkeira Cariúcha, que já trocou diversas farpas com Jojo Todynho nas redes sociais, e o influencer WL Guimarães.

O reality

Na próxima segunda-feira, 18, às 22h30, acontece a pré-estreia de A Fazenda 15, comandado pela apresentadora Adriane Galisteu. A estreia oficial do reality será na terça, 19.