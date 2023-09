“Sem acreditar”: Web reage à anúncio de Rachel Sheherazade na Fazenda 15

Após a jornalista Rachel Sheherazade ser confirmada como peoa na Fazenda 15, as redes sociais entraram em polvorosa

Nesta quinta-feira, 14, os nomes dos participantes de A Fazenda 15 estão sendo anunciados ao longo do dia. Um desses quatro nomes anunciados até agora deu o que falar nas redes sociais. A revelação de que a jornalista Rachel Sheherazade estará no reality show pegou muitos de surpresa.

“Eu sou Rachel Sheherazade, sou primeiramente mãe de dois adolescentes, a Clara e o Gabriel. Sou jornalista, comecei como repórter em uma afiliada da rede Record. Depois eu passei a apresentadora de telejornais, sou atualmente colunista de uma grande revista brasileira. E eu fui surpreendida por um convite da rede Record, para participar do melhor reality show da TV brasileira, que é A Fazenda”, disse a jornalista no vídeo de seu anúncio.

As redes sociais entraram em polvorosa com o anúncio e diversos espectadores deram suas opiniões sobre a participação da jornalista no programa dirigido por Rodrigo Carelli. “Ela é perfil de BBB, e não e Fazenda”, opinou uma seguidora falando sobre o reality da Rede Globo. Outro espectador se surpreendeu: “A Fazenda 15 sendo interessante de acompanhar, nunca achei que a Rachel Sheherazade participaria”.

“Agora sim fiquei interessado em ver o programa. Se ela for argumentar e pisar nos participantes que nem fazia no jornal vai ser tudo”, opinou outro internauta. “Chocado que ela realmente está. Amei”, disse um espectador. Outra ainda comentou: “Uma jornalista premiada, gente. Estou sem acreditar”.

E mais espectadores ficaram surpresos com o anúncio. “Eu só acredito vendo, eu vendo: não acredito”, brincou uma espectadora. Outro seguidor aprovou a participação de Sheherazade no reality: “Eu ainda estou sem acreditar, Carelli venceu muito na vida”.

Mas houve quem não aprovou a participação da comunicadora no programa da Record. “A falta de uma assessoria ou amigos... qualquer um avisaria”, opinou um seguidor. Outra espectadora também não gostou: “Gente, fim de carreira”. E outra ainda disse: “Chocada e passada. Rachel tem uma carreira bem bonita aqui fora e vai estragar indo para A Fazenda”.

Outros nomes!

E mais nomes já foram anunciados para a edição 15 de A Fazenda. O primeiro peão a ser anunciado foi Yuri Meirelles, modelo que ficou famoso por participar de um clipe da cantora Anitta.

A influenciadora e cantora Olivia Nobre, filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, também participará no reality. E outro nome confirmado é Sander Mecca, ex-integrante da boy band Twister, dona do hit “40 graus”.