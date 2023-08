Jojo Todynho detona Cariúcha após acusações: "O dinheiro é meu"

Após ser acusada de "bancar macho", Jojo Todynho respondeu Cariúcha nas redes sociais

Jojo Todynho usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para rebater as acusações feitas pela cantora Cariúcha. A polêmica entre as duas começou após a campeã do reality A Fazenda 12, da Record TV, presentear o novo namorado, Renato Santiago, com um carro.

Através dos Stories do Instagram, Cariúcha publicou um vídeo debochado falando sobre "bancar macho". Mesmo sem citar o nome da funkeiro, o recado claramente era para ela. "A frase do dia é: não se compra amor, se conquista. Você não é boa? Cadê a boa? Tem que pagar macho para ter. Se não pagar macho, não tem macho [risos]", disparou.

O comentário repercutiu, e Jojo fez questão de rebater a acusação em seu perfil no Instagram. "Estou respaldada pela minha advogada, Dr. Natália. Eu fiquei sabendo que as frases que vou dizer não conferem nenhum tipo de crime. Estou sendo ofendida, sempre, gratuitamente. Estou quieta na minha, mas o diabo gosta de atentar", começou ela.

"Eu vou falar bem arrogante para você, querida. Cariúcha, em que mundo você está vivendo? Você é f*****. Nem morrendo e nascendo de novo você vai ser uma Jojo Todynho, minha fã. Você é f*****, você não vai chegar no meu patamar nunca. Nem para entrar em reality você serve", detonou.

Depois, a ex-A Fazenda falou sobre o uso do seu dinheiro. "Para que está feio para você. Agora está incomodada com a minha vida. Meu amor, o dinheiro é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Minha família está bem, só prosperidade. Você fez alguma coisa pela sua família? Você não tem nada. Você é fodida", completou.

Após o vídeo de Jojo, Cariúcha gravou voltou para as redes sociais acusou o atual namorado da cantora de não ser um pai presente. "Se a carapuça serviu em você, o problema é seu. Em vez de você bater no peito e dizer que tem dinheiro, pega esse gigolô que está do seu lado, dá um dinheiro para ele, manda ele pegar esse carro, vender e pagar o leite das crianças. A pensão dos filhos ele não paga", rebateu.

Jojo fala sobre presente do namorado

A cantora Jojo Todynho deu o que falar ao mostrar que deu um presente caro para o namorado, Renato Santiago, com quem está há 8 meses em um relacionamento oficializado. Em seus stories, ela comentou sobre ter comprado um carro no nome dele.

Gravando o amado, sem mostrar o rosto, por ele não gostar de aparecer, a funkeira falou sobre ter feito o agrado para o eleito, que conhece há cerca de 10 anos. "Gostou meu amor do seu presente? É isso, presente pro meu Preto, porque é isso aí, ele merece, gente [...]. O presente fica no nome do presenteado...", disse ela em um trecho.