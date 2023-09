Ex-namorado de Nathalia Valente expõe prints contra ela após beijo em A Fazenda 15

Eita! Ex-namorado de Nathalia Valente revela o que ela disse antes de ser confinada em A Fazenda 15: ‘Eu não acreditei’

O ex-namorado de Nathalia Valente, Kaio Viana, se pronunciou nas redes sociais após ver a peoa beijandoYuri Meirelles em A Fazenda 15, da Record TV. Na madrugada desta quarta-feira, 20, ela trocou beijos com o peão sob o edredom no quarto do reality show e o momento repercutiu na internet. Com isso, Kaio decidiu expor prints de conversas com Nathalia antes do confinamento e disse que ela prometeu que não ia ficar com ninguém.

A exposição foi feita nos stories de Kaio no Instagram. Ele contou que ela o procurou antes de ir para o programa e disse que não ia beijar outra pessoa em A Fazenda. “Eu estava ‘mó de boa’ na minha casa. Do nada, a mina brota aqui pedindo desculpa e uma ‘pá de coisa’, pede para eu reservar um hotel pra gente se encontrar. Sai mortão do meu trampo para encontrar com ela. A mina olha no meu olho e fala: ‘Olha, estou indo lá só realizar meu sonho’. Disse para mim mil vezes que não ia ficar com ninguém, que meu apoio era muito importante para ela. Estava aqui o besta apoiando ela a milhão [risos] para na primeira semana da parada ela meter essa! Agora, imagina se fosse eu fazendo algo assim! Ainda bem que eu não acreditei em nada do que ela falou, né, só mantive apoiando aqui porque tinha prometido! Mas já estava preparado para isso!”, disse ele.

Por fim, ele completou: “Enfim, quando acabar o reality, ela está aqui batendo na porta para pedir desculpa mais uma vez”. Nos prints revelados por Kaio Viana, Nathalia escreveu: “Saiba de uma coisa. Eu não vou ficar ninguém lá dentro” .

Quem é Nathalia Valente?

A influenciadora digital e tiktoker Nathalia Valente em 20 anos e é natural de São Paulo, mas mora em Mogi das Cruzes. Ela tem mais de 17 milhões de seguidores e já participou de concursos de beleza na adolescência. Ela não come carnes e diz que tem uma personalidade marcante.