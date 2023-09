A Fazenda 15: Yuri e Nathalia Valente protagonizam primeiro beijo quente na cama

Clima esquentou! Yuri e Nathalia Valente dão primeiro beijo da temporada de A Fazenda 15

O clima de A Fazenda 15 esquentou nesta quarta-feira, 20. Isso porque, Yuri e Nathalia Valente protagonizaram o primeiro beijo da edição. Embaixo da coberta, o possível futuro casal do programa apareceu trocando carinho.

Conhecido por protagonizar uma cena quente em um clipe da cantora Anitta, o peão não perdeu tempo e já se envolveu com a participante, que também é conhecida na web por causar com seus vídeos.

Aos 20 anos, Nathalia Valente já foi Miss Teen Universo e enfrentou cancelamentos nas redes sociais. Nascida em São Paulo, hoje a nova peoa de A Fazenda vive em Mogi das Cruzes , região interiorana do estado. Com uma personalidade bastante sensível, a influenciadora é vegetariana há 6 anos e não tem medo de brigar.

Ainda nesta terça-feira, 19, na estreia de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade e Kamila Simioni protagonizaram uma das primeira tretas da edição.

Veja o beijo de Yuri e Nathalia Valente:

🚨VEJA: Yuri e Nathalia Valente se beijaram durante a madrugada #AFazenda15pic.twitter.com/n0Qz5X2GAv — CHOQUEI (@choquei) September 20, 2023

Nathalia Valente foi processada por tatuagem polêmica

A influenciadora digital Nathalia Valente foi confirmada como uma das participantes do reality show da Record, 'A Fazenda 15', nesta quinta-feira, 24, mas parte do público conhece a nova peoa de uma polêmica na internet. A loira ganhou destaque depois de fazer uma tatuagem escondida de sua mãe e se arrepender do resultado.

O caso foi tão sério que a influenciadora foi processada pelo tatuador após expor a situação em suas redes sociais. Tudo aconteceu em meados de julho do ano passado, quando Nathalia decidiu eternizar um desenho de uma cobra em suas costas sem contar para sua mãe dividiu todo o processo do desenho com seus mais de 13 milhões de seguidores.

Mas depois de alguns dias, Nathalia contou que se arrependeu da tatuagem: "Ficou totalmente diferente do que eu pedi para o tatuador, ficou muito escura... está totalmente errada. Sinceramente, eu não gostei. Estou muito triste, porque está nas minhas costas e está enorme. Estou realmente muito triste e não sei o que eu faço", disse aos prantos em seu stories do Instagram.