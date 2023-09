A Fazenda 15: Rachel Sheherazade e Kamila Simioni vivem atrito: ‘VTzeira’

Atrito no ar

Rachel Sheherazade chama Kamila Simioni de ‘VTzeira’ em um dos primeiros atritos de A Fazenda 15

O reality show A Fazenda 15, da Record TV, estreou nesta terça-feira, 19, e já conta com atritos entre os participantes, que estão confinados desde o início da semana. Uma das discussões foi protagonizada por Rachel Sheherazade e Kamila Simioni. As duas se estranharam por causa de uma declaração da jornalista na pré-estreia do programa.

Rachel foi perguntar para Simioni se ela não gostou de uma resposta que ela deu para os jornalistas na pré-estreia, quando ela disse que só conhecia o ator André Gonçalves. "Você não gostou da minha resposta porque eu disse que não conhecia vocês? O Lucas falou que você não gostou da minha resposta. Eu falei que não conhecia ninguém não foi desmerecendo ninguém. Muita gente aqui pode não me conhecer também e para mim tudo bem”, afirmou ela. Porém, Simioni disse que não falou nada disse e foi outra peoa.

Então, Rachel ainda insinuou que Simioni estaria falando dela para os outros participantes, mas ela também negou. "Eu não falei nada. Feio é você entrar em uma conversa que não é com você. E ainda querendo jogar uma culpa de uma coisa que não foi nem eu que falei. Você está tão 24 horas em mim…”, afirmou.

Neste momento, Rachel deu um adjetivo para Simioni. "De tanto você falar de mim, a carapuça caiu. Vtzeira!”, afirmou. Um tempo depois, Simioni foi desabafar com suas aliadas e disse que teve vontade de bater em Rachel. “Não tenho que dar satisfação para ninguém, não”, afirmou.

Simioni discutindo com Rachel Sheherazade. A jornalista chamou Simioni de “vtzeira”, que rebateu dizendo para ela não entrar onde não é chamada. #EstreiaAFazenda



pic.twitter.com/fzvrNCe4PV — CHOQUEI (@choquei) September 20, 2023

Simioni disse que sentiu vontade de bater a mão na cara de Rachel Sheherazade. #EstreiaAFazendapic.twitter.com/a0TLHSjLZC — CHOQUEI (@choquei) September 20, 2023

Idade de Rachel Sheherazade

Na semana passada, a jornalista e apresentadora Rachel Sheherazade virou assunto na internet ao ser anunciada como uma das participantes do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Inclusive, os internautas ficaram chocados ao descobrir qual é a idade dela.

Com a divulgação de informações sobre a vida dela, a imprensa também informou que Rachel Sheherazade tem 50 anos de idade. Então, os fãs do reality show fizeram comentários nas redes sociais com a surpresa por causa da idade dela.

“Chocada que a Rachel Sheherazade vai para A Fazenda e mais chocada ainda que ela tem 50 anos. Cara, a diva está muito conservada”, disse um internauta. “Rachel tem 50 anos? Como assim? Jurava que ela tinha uns 36 anos”, afirmou outro. “O tempo fez muito bem a ela”, declarou mais um. “Quero chegar aos meus 50 anos tal qual Rachel Sheherazade, gata”, escreveu outro. “Não estava preparada para descobrir que a Rachel tem 50 anos”, comentou mais um.

Vale lembrar que a jornalista ficou conhecida por ancorar o jornal “SBT Brasil” entre os anos de 2011 e 2020, em horário nobre. Ela também comandou o “Jornal da Manhã” da Rádio Jovem Pan. Rachel ainda foi repórter na RecordTV e na Rede Globo entre 2000 e 2003.