Yuri Meirelles teria recusado convite de A Fazenda, diz ex-ator mirim e amigo do modelo

Confirmado como um dos peões da 15ª edição de A Fazenda, o modelo Yuri Meirelles (22) teria recusado o convite para o reality rural em um primeiro momento. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-ator mirim José Victor Pires (24) falou da amizade com o influenciador e sobre a surpresa ao saber que ele estaria no confinamento.

" Fiquei surpreso quando ele me contou [que tinha sido convidado para A Fazenda], mas me disse que tinha negado a proposta… acho que as coisas mudaram e ele resolveu voltar atrás . Quando soube que ele tinha realmente entrado tomei um susto!", afirmou Pires, que já trabalhou em novelas como Boogie Oogie e Avenida Brasil, na Globo.

O ator e Yuri se conheceram em 2020, por meio de amigos em comum. Segundo Pires, os dois se deram bem de primeira e encontraram pontos em comum na amizade —que se tornou ainda mais próxima com a entrada do modelo no meio artístico, após a participação no clipe de Funk Rave, da cantora Anitta (30).

Pires afirma que o amigo comentou pela primeira fez sobre o reality há duas semanas atrás, durante uma viagem a trabalho. Os dois estavam dividindo o quarto quando Yuri afirmou que teria negado a proposta para participar do programa, que começa nesta terça-feira, 19. "Depois que vi que ele realmente tinha entrado pensei: 'Ele sabe o que está fazendo'. Confio nele."

O artista garante que o amigo é dono de uma energia positiva e boa índole, o que provavelmente ficará claro durante os episódios do programa. Pires ressalta que o modelo é bastante focado e que deve ter como principal objetivo conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

"Vou torcer muito pra ele voltar com o prêmio e me chamar pro churrasco da comemoração! Yuri é um cara do bem... Família, amigo, pró-ativo, educado. Possui uma índole e uma energia muito positiva! Acredito que isso vai ficar muito claro ao longo do programa", completou.

