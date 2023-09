Eliminada de A Fazenda, Nathalia reage após prints do ex-namorado: ‘Querendo graça’

Nathalia Valente fala sobre beijo em Yuri Meirelles e diz se vai se desculpar com ex-namorado após ele expor prints de conversa

A influenciadora digital Nathalia Valente foi a primeira eliminada de A Fazenda 15, da Record TV, durante a roça que aconteceu na noite de quinta-feira, 28. Logo após a edição ao vivo, ela participou da Cabine de Descompressão e surpreendeu ao comentar sobre o seu ex-namorado.

Isso porque o ex-namorado dela, Kaio, revelou prints de conversas com ela antes do confinamento, nas quais ela disse que não iria ficar com ninguém no programa. Então, ela rebateu e disse que não precisa se desculpar com ele porque está solteira e livre. “Acho que ele está querendo graça, isso sim!”, afirmou.

Além disso, ela explicou que o beijo em Yuri Meirelles não foi planejado. "Não entrei com cabeça de ficar com ninguém, mas aí rolou! Não foi nem estratégia, nem carência, só aconteceu", contou.

Por fim, Nathalia revelou suas apostas para o futuro do jogo. Para começar, ela contou que o fazendeiro da semana, André Gonçalves, deve indicar Laranjinha, o Darlan Cunha. E ela ainda apostou que Márcia Fu pode ser a campeã da temporada. “Ela é uma pessoa muito boa e cativante”, pontuou a eliminada.

Ex-namorado de Nathalia Valente expõe prints

O ex-namorado de Nathalia Valente, Kaio Viana, se pronunciou nas redes sociais após ver a peoa beijandoYuri Meirelles em A Fazenda 15, da Record TV. Na madrugada desta quarta-feira, 20, ela trocou beijos com o peão sob o edredom no quarto do reality show e o momento repercutiu na internet. Com isso, Kaio decidiu expor prints de conversas com Nathalia antes do confinamento e disse que ela prometeu que não ia ficar com ninguém.

A exposição foi feita nos stories de Kaio no Instagram. Ele contou que ela o procurou antes de ir para o programa e disse que não ia beijar outra pessoa em A Fazenda. “Eu estava ‘mó de boa’ na minha casa. Do nada, a mina brota aqui pedindo desculpa e uma ‘pá de coisa’, pede para eu reservar um hotel pra gente se encontrar. Sai mortão do meu trampo para encontrar com ela. A mina olha no meu olho e fala: ‘Olha, estou indo lá só realizar meu sonho’. Disse para mim mil vezes que não ia ficar com ninguém, que meu apoio era muito importante para ela. Estava aqui o besta apoiando ela a milhão [risos] para na primeira semana da parada ela meter essa! Agora, imagina se fosse eu fazendo algo assim! Ainda bem que eu não acreditei em nada do que ela falou, né, só mantive apoiando aqui porque tinha prometido! Mas já estava preparado para isso!”, disse ele.

Por fim, ele completou: “Enfim, quando acabar o reality, ela está aqui batendo na porta para pedir desculpa mais uma vez”. Nos prints revelados por Kaio Viana, Nathalia escreveu: “Saiba de uma coisa. Eu não vou ficar ninguém lá dentro”.