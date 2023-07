Que luxo! Ticiane Pinheiro revela destino de viagem de férias com a família

De férias, Ticiane Pinheiro revela destino fora do Brasil que escolheu para viajar com César Tralli e as filhas

A apresentadora Ticiane Pinheiro tirou férias após uma temporada intensa de trabalho. Além do Hoje Em Dia, a loira passou semanas gravando a nova temporada de Troca de Esposas. Nesta quarta-feira, 26, a famosa então revelou o destino escolhido para descansar com a família.

Fora do Brasil, a jornalista apareceu deslumbrante ao lado do esposo, César Tralli, e das filhas Rafaella Justus, de 14 anos, e Manuella, de 4. O destino escolhido para descansar com seus amados foi Barcelona, na Espanha, onde já havia visitado há um tempo com o marido.

"Sagrada família", escreveu Ticiane Pinheiro ao posar com o companheiro e as herdeiras no ponto turístico espanhol.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora organizou uma festa surpresa para sua primogênita, fruto do casamento que teve com o empresário Roberto Justus. Em seu apartamento luxuoso, em São Paulo, ela fez uma pequena comemoração para a adolescente. A caçula também ganhou várias comemorações para seu aniversário. A filha de César Tralli teve um festão no tema de Pequena Sereia e outras celebrações na data.

Leia também:Ticiane Pinheiro revela como são os quartos das filhas, Rafaella e Manuella

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro revela se chama Justus e a esposa para festa de Manu: 'Esse ano'

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e respondeu algumas perguntas dos seguidores, inclusive, ela matou a curiosidade de muita gente sobre a relação que ela tem com o ex-marido, Roberto Justus, e a esposa atual dele, Ana Paula Siebert.

Ao ser questionada o motivo do empresário e da influenciadora digital não apareceram no aniversário da herdeira caçula dela, Manuella, fruto do casamento com o jornalista global César Tralli, a loira comentou que os convida, mas que não conseguem marcar presença por conta da agenda.

"Sim, mas eles sempre estão viajando. Esse ano a Vicky vai", falou Ticiane Pinheiro sobre a caçulinha de Roberto Justus, Vicky Justus, marcar presença na festa.

A apresentadora da Record TV ainda foi questionada sobre Rafaella Justus ir ao salão de beleza com a madrasta e não com ela. "Eu estou sem tempo para ir ao salão. Então acho muito legal ela ir com a Paula", falou a jornalista que está viajando para gravar a nova temporada de Troca de Esposas.

Por fim, ela mostrou o presente que ganhou em seu aniversário de 47 anos de Ana Paula Siebert. "Ela me deu parabéns sim", esclareceu ao exibir as flores rosas que recebeu da atual esposa de Roberto Justus.