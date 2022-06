Preta Gil embarca com a família para série de shows na Europa: ''Nossa aventura vai começar!''

Preta Gil registrou alguns momentos no aeroporto, pouco antes dela embarcar com a família para uma turnê europeia

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 11h55

Este sábado, 25, esta sendo muito especial para a família Gil, isso porque eles estão embarcando para a Europa para fazer uma série de shows juntinhos.

Para celebrar esse momento especial, Preta Gil (47), publicou uma série de cliques onde ela aparece no aeroporto, prestes a pegar o avião, usando a camiseta com o logo da turnê que sua família fará em solo europeu.

Além disso, Preta ainda exibiu alguns registros onde ela aparece com a neta, Flor de Maria (6) e com o marido, Rodrigo Godoy (33), que também irão embarcar com a cantora.

Na legenda, a artista mostrou sua ansiedade com a viagem: "PARTIU EUROPA! O aerolook de hoje é em família! Nossa aventura vai começar!".

Rapidamente, seus seguidores passaram a comentar no post: "Sucesso!", disse um. "Aproveitem!", escreveu outro. "Ótima viagem para vocês!", desejou um terceiro.

