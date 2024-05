Marcos Mion revela quem será sua companheira em viagem ao Reino Unido

Após viagem com a esposa, Suzana Gullo, em praia paradisíaca, Marcos Mion revela novo destino e com outra companheira; veja quem é ela

O apresentador Marcos Mion revelou nesta quarta-feira, 29, que está fazendo mais uma viagem para fora do Brasil. Após curtir Curaçao, no Caribe, com a esposa, a modelo Suzana Gullo, o famoso mostrou que está indo para o Reino Unido, mas não com a amada.

Em seus stories na rede social, o comunicador postou uma selfie já no avião e apareceu com uma moça ao seu lado. A companheira dessa vez é sua filha do meio, a jovem Donatella Mion, de 15 anos, que apareceu fazendo biquinho ao lado do pai.

Muito próximo da herdeira, Marcos Mion já falou diversas vezes e também em seu livro sobre paternidade que preza pela relação bem próximo com a filha. O apresentador faz questão de proporcionar momentos só entre eles e de tratá-la como uma princesa.

Ainda nos últimos dias, após fazer a viagem com a esposa, com quem tem três filhos, o artista postou uma foto da intimidade deles para mostrar como estão.

É bom lembrar que Marcos Mion e Suzana Gullo são pais de Romeo, de 19 anos, Donatella Mion, de 15 anos, e Stefano, de 13. O mais velho é autista e o casal luta pela causa divulgando informações com o público. Em 2018, o famoso apresentou um projeto sobre o autismo na Prefeitura de São Paulo para ajudar as famílias que lidam com o transtorno.

Marcos Mion não mostra arrependimento em fazer festão para a filha

O apresentador Marcos Mion fez um festão luxuoso no último ano para comemorar os 15 anos de sua única filha menina, Donatella Mion. O global compartilhou um vídeo dançando valsa com a herdeira e falou sobre a importância do evento na vida de uma garota.

Na visão do famoso, a comemoração é mais importante que o casamento, pois este pode acabar em algum momento, mas a lembrança dos 15 anos não. Marcos Mion ainda comentou que não é preciso fazer uma grande festa, porém, é preciso considerar promover um momento especial para a filha nessa fase importante.

"EU VOU PROVAR QUE O CASAMENTO NÃO É A FESTA MAIS IMPORTANTE QUE O PAI TEM QUE DAR PRA FILHA! A verdade é que o casamento não é sobre o pai e sua filha. É sobre a família que está sendo formada a partir daquela união da filha com seu marido. Único momento que é SÓ SOBRE a relação do pai com sua filha é a FESTA DE 15 ANOS", começou explicando sua opinião.