Marcos Mion abre a intimidade e mostra momento romântico com a esposa

Apaixonado! Apresentador Marcos Mion abre a intimidade e exibe clique agarradinho com a esposa, Suzana Gullo, com quem tem três filhos

O apresentador Marcos Mion postou um registro romântico com sua esposa. Nesta segunda-feira, 27, o global iniciou a semana em clima de romance ao compartilhar a foto agarradinho com a esposa em um momento da intimidade.

Bem discreta, Suzana Gullo não é muito de aparecer na mídia, contudo, o marido faz questão de exibi-la em sua rede social. Após fazer uma grande declaração nos últimos dias para ela, Marcos Mion então exibiu o clique abraçando a mãe de seus três filhos enquanto a modelo apreciava uma taça de vinho.

Sem exibir os rostos, o famoso não escreveu nada e deixou a foto falar por si. Suzana Gullo então apareceu sorrindo enquanto recebia o abraço do amado, que também apareceu sorridente curtindo o momento com sua eleita.

Ainda nos últimos dias, o casal estava fazendo uma viagem juntinho. O destino escolhido por eles foi Curaçao, ilha localizada no Sul do Mar do Caribe. Aproveitando o cenário paradisíaco, Marcos Mion e a esposa publicaram um registro romântico nas redes sociais na quinta-feira, 23.

É bom lembrar que eles são pais de Romeo, de 19 anos, Donatella Mion, de 15 anos, e Stefano, de 13. O mais velho é autista e o casal luta pela causa divulgando informações com o público. Em 2018, o famoso apresentou um projeto sobre o autismo na Prefeitura de São Paulo para ajudar as famílias que lidam com o transtorno.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Marcos Mion visita abrigo para autistas no Rio Grande do Sul

O apresentador Marcos Mion foi até o Rio Grande do Sul para visitar um abrigo de crianças autistas e suas famílias. Pai de Romeo, de 19 anos, que tem o transtorno, o famoso deu ainda mais visibilidade e emocionou ao ir ao local ver como as coisas estão sendo feitas.

Em vídeos publicados na rede social, o comunicador apareceu curtindo música com os desabrigados e dando carinho para as famílias atípicas que perderam suas casas nas enchentes. Os registros comoveram ainda mais os internautas. Veja o momento aqui.