Manu Gavassi abre álbum de fotos de viagem ao Japão: "Ainda não superei"

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos durante sua viagem

Manu Gavassi usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 6, para compartilhar algumas fotos da viagem que fez com o noivo, Jullio Reis, para o Japão.

A publicar no feed do Instagram os registros em que aparece toda sorridente em um lindo Jardim, a cantora e ex-BBB falou sobre como ficou encantada com o país. "Sinceramente ainda não superei que não moro no Japão. Que lugar legal", confessou.

"Lembro que ao lado desse jardim no yoyogi park tinha uma casa linda, toda de vidro, pensei que se tratava de um mini museu de arquitetura ou algo extremamente chic relacionado a design… Sentamos pra comer no banco do parque e vimos crianças de uns 3 anos saindo pela porta. E as mães e os pais buscando de bicicleta. Era uma escolinha. Ao lado desse jardim. No meio do parque. E elas iam embora de bicicleta", acrescentou.

Depois, Manu contou sobre como o Japão é um lugar mágico. "Sei lá. Parece que eles vivem certo. Poucos lugares me fizeram esquecer totalmente a minha realidade e só viver e estar presente no momento. Essa foi a magia dos meus dias no Japão. Obrigada pelas fotos lindas e seu olhar mágico, @jullioreis", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Manu Gavassi anuncia que está noiva

A cantora Manu Gavassi vai se casar! Ela anunciou que ficou noiva de Jullio Reis. Os dois estão juntos há três anos e deram um novo passo no relacionamento com o noivado. Nas redes sociais, ela mostrou um ensaio fotográfico dos dois exibindo as alianças de noivado e falou sobre a alegria de encontrar o seu grande amor.

"Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse “sim”, a gente disse “óbvio!”. Com você a vida é infinitamente melhor @jullioreis. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história", disse ela. Confira!