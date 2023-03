Lexa leva bronca da mãe por conta de um passeio radical de helicóptero Nova York

A cantora Lexa compartilhou vídeo com seguidores do Instagram e diz que ama se aventurar

A cantora Lexa está curtindo umas férias merecidas pós-carnaval e está compartilhando tudo com os seus seguidores! Após se divertir nas montanhas-russas mais radicais de Orlando, nos Estados Unidos, ela fez um passeio de helicóptero sem portas por Nova York com os pés pendurados para o lado de fora da aeronave.

"Amo me aventurar! Minha segunda vez voando de helicóptero em NY... Olha eu colocando os pezinhos pra fora. Recomendo demais esse passeio", contou.

A mãe dela, Darlin Ferrattry, reagiu ao vídeo e demonstrou com bom humor que ficou preocupada: "Garota levada da breca, te pego quando você chegar aqui em casa para levar umas palmadinhas. Lexa, por que você ama colocar sua mãe em desespero aqui?", questionou.

Guimê pensa sobre amizades com brothers fora do BBB23

O cantor de funk MC Guimê decidiu ser sincerão ao falar sobre as possibilidades de manter amizades com alguns brothers depois que sair do confinamento do Big Brother Brasil 23 na terça-feira, 28.

Guimê revelou que não guarda ranço de ninguém que conheceu dentro da casa mais vigiada do país, mas que precisará avaliar se vale a pena manter a parceria com alguns brothers quando já estiver do lado de fora do reality.

“Mas se eu sair e assistir alguém falando alguma besteira sobre mim, eu não vou querer trombar, não vou querer ser amigo. É meu jeito”, explicou o funkeiro, enquanto conversava com o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato.

Guimê ainda citou Cristian, recentemente eliminado do BBB, dizendo que, mesmo que o empresário tenha decepcionado a casa e traído alguns participantes, ele estaria disposto a conversar com o gaúcho. “Caso ele não tenha fala algo pesado sobre mim”, acrescentou. “Eu não vou ficar resenhando, discutindo o que aconteceu. A não ser que… Eu sou um cara que gosta de perdoar. Para mim, quando eu perdoo, acabou o assunto, bota uma pedra em cima”, completou o marido da cantora Lexa.