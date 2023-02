BBB23: Guimê pensa sobre amizades com brothers fora do confinamento

Rapper MC Guimê avalia amizade com brothers depois de sair do confinamento do BBB23

O cantor de funk MC Guimê decidiu ser sincerão ao falar sobre as possibilidades de manter amizades com alguns brothers depois que sair do confinamento do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira, 28. Guimê revelou que não guarda ranço de ninguém que conheceu dentro da casa mais vigiada do país, mas que precisará avaliar se vale a pena manter a parceria com alguns brothers quando já estiver do lado de fora do reality.

“Mas se eu sair e assistir alguém falando alguma besteira sobre mim, eu não vou querer trombar, não vou querer ser amigo. É meu jeito”, explicou o funkeiro, enquanto conversava com o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato.

Guimê ainda citou Cristian, recentemente eliminado do BBB, dizendo que, mesmo que o empresário tenha decepcionado a casa e traído alguns participantes, ele estaria disposto a conversar com o gaúcho. “Caso ele não tenha fala algo pesado sobre mim”, acrescentou. “Eu não vou ficar resenhando, discutindo o que aconteceu. A não ser que… Eu sou um cara que gosta de perdoar. Para mim, quando eu perdoo, acabou o assunto, bota uma pedra em cima”, completou o marido da cantora Lexa.

Eita!

