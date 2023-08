Larissa Manoela curte dia de praia, e o noivo se derrete: ''Minha sereia''

Atriz Larissa Manoela aproveita viagem com o noivo, André Luiz Frambach, após ignorar aniversário da mãe em meio às polêmicas familiares

A atriz Larissa Manoela usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 08, para abrir um álbum de fotos de sua viagem para Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, na companhia do noivo, em meio às polêmicas familiares.

Curtindo dias de descanso com o amado, André Luiz Frambach, apontado como um dos pivôs da briga da famosa com os pais, Silvana e Gilberto, nos registros, a artista aparece esbanjando felicidade e sua beleza natural à beira-mar, usando um biquíni pink de amarração.

Na legenda das imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ela citou trecho da canção O Mar Serenou, da cantora Clara Nunes (1942 - 1983). "'O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia'", escreveu na postagem. "Eu te amooooo, minha sereia. Moça do corpo dourado. Da alma dourada", se derreteu André Luiz.

No último domingo, 06, a mãe da atriz, Silvana, completou mais um ano de vida, mas não recebeu parabéns nas redes sociais, o que indica que a relação entre elas não está bem. Larissa já estava em Arraial do Cabo com Frambach e sua cunhada. Recentemente, a artista curtiu um post no Twitter que chamava seus pais de "tóxicos e narcisistas".

Larissa Manoela faz declaração para o noivo após carta aberta dos pais

Recentemente, Larissa Manoela deixou claro que não está preocupada com as recentes polêmicas envolvendo seus pais. Pelo contrário, a artista decidiu ignorar a crise familiar e usou as redes sociais para abrir o álbum de uma viagem romântica ao lado do noivo, o ator André Luiz Frambach.

Em seu stories do Instagram, Larissa mostrou que decidiu não se abalar depois da carta aberta que seus pais divulgaram no programa Fofocalizando, do SBT. A atriz provou que sua prioridade no momento é a sua felicidade ao surgir sorridente durante um passeio de barco com o amado.

Em um dos registros, Larissa apareceu gritando e se divertindo no meio do mar: "Eu sou isso aí", declarou na legenda. Em seguida, a artista compartilhou diversos momentos apaixonados ao lado de seu noivo: "E vamos de vento ventania", escreveu em um deles. Em outro, simplesmente expressou seus sentimentos com um sincero "Te amo".

Feliz da vida, a artista fez questão de mostrar que não existe momento ruim na companhia do ator: “Os melhores momentos são ao seu lado”, Larissa escreveu em uma selfie com André, que foi apontado pelos pais da artista como o pivô da crise familiar na carta divulgada na quarta-feira, 02.