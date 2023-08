Larissa Manoela deixa curtidas em posts criticando seus pais

Em meio às polêmicas familiares, atriz Larissa Manoela curte publicação que diz que seus pais são narcisistas e tóxicos

Em meio às polêmicas familiares envolvendo seu nome nos últimos dias, a atriz Larissa Manoela chamou atenção nas redes sociais na última quarta-feira, 02, após curtir uma publicação que critica seus pais.

Na sua conta no Twitter, a artista, noiva de André Luiz Frambach, deixou like em postagem que diz que Silvana Taques e Gilberto Elias são tóxicos e narcisistas."Toda vez que a Larissa Manoela parece bem emocionalmente e estável num relacionamento, esses pais começam um inferno. Com todos foi assim. Existem pais tóxicos e narcisistas, SIM, e a pressão sempre começa financeiramente", diz o tweet.

Larissa Manoela também deixou curtidas em mais dois posts. "Larissa Manoela nunca foi de aparecer em igs de fofoca. Sempre que aparece é por conta de problemas de terceiros. Ela nunca gostou disso. E agora os próprios pais estão fazendo a menina passar por essa exposição ridícula! Isso não se faz!", "Imagina você tá finalmente de boa curtindo suas mini férias com seu noivo na praia e do nada teu nome num programa de fofoca, os apresentadores te pintando como vilã e ainda te perseguindo e FILMANDO. Meu Deus, isso é doentio".

Recentemente, os pais de Larissa enviaram uma carta aberta ao programa Fofocalizando, do SBT, esclarecendo os boatos em torno da venda da mansão em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos, e negaram que venderam o imóvel sem o consentimento da filha. "Pensamos muito em falar sobre nossa dor, mas elas estão agredindo nossa moral e nossa saúde. Sobre as acusações de venda feita à revelia, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela", dizem eles.

Veja:

Após romper com a mãe, Larissa Manoela deixou a Globo; entenda

O rompimento de Larissa Manoela com os pais está dando o que falar. Na mesma época em que decidiu virar sua própria empresária, tirando a mãe dessa responsabilidade, a artista também terminou seu contrato com a Globo.

Mas o motivo para não continuar na emissora não tem nada a ver com a polêmica envolvendo sua família. Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, a ex-SBT saiu da emissora carioca por vontade própria da empresa, e não por influência da mãe, Silvana Taques.

Conforme informações do jornalista, o contrato de Larissa Manoela já tinha uma data para terminar e a Globo respeitou o acordo, visto que, não havia um novo projeto em vista para ela e estão administrando gastos, contratando apenas por obra.